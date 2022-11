Ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı Türkiye Yüzyılı’na gençlerin büyük katkı sunması gerektiğini söyleyen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Bizler genç kardeşlerimizin fikirlerine her zaman açığız. Hep birlikte ekibimizle beraber gençlerimizi, evlatlarımızı, ilçemizi ve ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlamak istiyoruz" dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Yaylacık Mahallesi’nde hizmete açılan erkek spor salonunda gençler ile bir araya geldi. Genç fikirlerin önemli olduğunu söyleyen Özlü, "Gençlerimizi geleceğe daha iyi hazırlayabilmek için belediyelerimizin imkanları ölçüsünde inanın her şeyimizi veriyor, ciddi bir enerji ve kaynak harcıyoruz. Bunu örnek çalışmalar olarak da herkes görüyor. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. İnşallah daha güzel işler hep birlikte yapacağız. Bizler genç kardeşlerimizin fikirlerine her zaman açığız. Hep birlikte ekibimizle beraber gençlerimizi, evlatlarımızı, ilçemizi ve ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlamak istiyoruz" dedi.

"Türkiye Yüzyılı’na her birimiz katkı sunmalıyız"

Türkiye’nin 2053 ve 2071 hedeflerine gençlerin ellerinde ulaşacağını ifade eden Başkan Yasin Özlü, "Ülkemizin hedeflerine ulaşmada herkesin elini taşın altına koyması gerekecek. Bu illa ki yöneticilik ile olacak iş değil, iyi bir vatandaş olarak, iyi bir anne-baba olarak iyi bir evlat yetiştirerek, en iyi tarımı ve çiftçiliği yaparak Türkiye Yüzyılı’na her birimiz katkı sunmalıyız. Herkes üzerine düşen görev ve sorumluluğu en güzel şekilde yerine getirdiğinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gençlerimizin de gelecekte vereceği güçlü ve büyük katkıyla çok daha güzel olacak. Atalarımızdan emanet olarak aldığımız devletimizi gelecek nesillerimize en güzel ve en güçlü şekilde bırakmak için büyük gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

"Yeni hizmetler ve projeler üretiyoruz"

Başkan Özlü, Başiskele’de gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini, özellikle sosyal alanlara büyük yatırımlar yaptıklarını kaydederek, "200’e yakın parkımız var. Son üç yılda 44 tane park yaptık. Bu bizim görev ve sorumluluklarımız bakımından çok önemli bir şeydir. Sadece bu yaz asfalt çalışmalarımız 40 bin ton. Altyapı ve üstyapı çalışmaları, rutin belediyecilik işleri bunlar bir şekilde yapılır ama biz hep şuna inanıyoruz; Gençlere nasıl bir yatırım yapabiliriz? Gençlerimizi nasıl teşvik edebiliriz? Eğitim hayatına nasıl katkıda bulunabiliriz? Onların geleceğe hazırlanmasını nasıl daha güzel şekilde yapabiliriz? gibi soru ve düşüncelerle yeni hizmetler ve projeler üretiyoruz" diye konuştu.

"Gençlerimizin istihdamına büyük katkı sunacağız"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesiyle hayata geçirilen Genc-i Âlâ gençlik modelinin her geçen gün geliştiğini ifade eden Özlü, sözlerini şöyle noktaladı:

"İlçemizde gençlerimizle çok güzel bir bağımız ve etkileşimimiz var. Gittiğimiz her yerde Allah’a şükür gönülden kucaklaşıyoruz. Bizleri Yasin abileri olarak bellediler. Bundan çok keyif alıyorum ve çalışma azmimi ve motivasyonumu çok fazla artırıyor. Her geçen gün daha çok büyüyen ve gelişen Başiskelemiz’de gençlerimize daha güzel yatırımlar yapıyoruz. Eğitim noktasında tüm lise son sınıfı öğrenci kardeşlerimize üniversite hazırlık setleri dağıttık. Bunu her sene devam ettireceğiz. Ortaokul son sınıf öğrencilerimize de liselere giriş sınavı hazırlık seti dağıttık. Kariyer ve İstihdam Merkezimiz ile 1200 civarında gencimizi iş sahibi yapmanın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da katkılarıyla ’Genç Başiskele, Genç İstihdam Projemizi’ çok yakında hayata geçireceğiz. İş garantili meslek edindirme kurslarıyla gençlerimizin istihdamına büyük katkı sunacağız"