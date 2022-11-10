Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, evinde tedavi gören hasta ve yaşlıları ziyaret ederek hayır dualarını alıyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, evinde tedavi gören hasta ve yaşlıları ziyaret ederek hayır dualarını alıyor.

Başkan Faruk Özlü beraberinde Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile birlikte hastalığı sebebiyle evinde tedavi gören hastaları ve yaşları ziyaret ediyor. Evde tedavi gören Ruhi Çetin’i ziyaret eden Özlü geçmiş olsun temennisinde bulunarak “Hastalığı için tedavisi evinde devam eden Ruhi Çetin’i ziyaret ettim. Bu vesile ile Çetin’e ve tüm hastalarımıza şifa diliyorum. Rabbim bizlere sağlık ve afiyet ihsan eylesin. Hastalarımızın ve yaşlılarımızın hayır duası, işlerimizin güzelliğine vesiledir” ifadelerinde bulundu.