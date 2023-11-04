Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, gençlerle bir araya geldi. Buluşmada gençlere tavsiyelerde bulunmayı ihmal etmeyen Özlü, gençlerin merak ettiği konuları da samimi şekilde cevapladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, toplumun her kesiminden vatandaş ile buluşmaya, hasbihal etmeye, istek, talep ve önerilerini ilk ağızdan dinlemeye devam ediyor. Kültür İşleri Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün organize ettiği etkinlikte Millet Kütüphanesinde gençlerle bir araya gelen Başkan Özlü’ye Başkan Yardımcısı Burçin Sarıcan da eşlik etti.

Kütüphanenin kış bahçesi olarak adlandırılan arka kısmında düzenlenen etkinlikte gençlerle tek tek selamlaşan ve hatırlarını soran Başkan Özlü, kendini tanıtarak başladığı konuşmasında gençlere ne yaparlarsa yapsınlar en iyisini yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Düzce Belediyesi olarak Düzce’yi insani gelişmişlik açısından önde gelen ilk 10 il arasına sokmaya kararlı olduklarını belirten Başkan Özlü, yapılan sportif yatırımlara da değinerek, “Şehrin Güneyinde Şıralık bölgesinde bir spor kampüsü inşa ediyoruz. Şu anda şehir stadını taşıdığımız yer. Orası bir spor kampüsü olacak. İnsanlar sabah gelecek sporunu, kahvaltısını yapacak ve oradan ayrılacak. Diğer spor kampüsü planlamamız şehrin Kuzey’inde. Oraya da ciddi bir hafriyat çalışması yapıyoruz” dedi.

Eğitim alt yapısı noktasında şehrin önemli eksiklerinden biri olan kütüphanelere yönelikte yapılan yatırımları paylaşan Başkan Özlü, gençlerin merak ettiği konular başta olmak üzere istek, talep ve önerilerini de dinleyerek gerekenlerin yapılması için destek vereceğini ifade etti.