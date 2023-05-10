Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede eğitim seviyesinin ve başarısının daha da yukarı çıkarılması için hep birlikte çalışarak gelecek nesli Türkiye Yüzyılı’na hazırladıklarını söyledi.

Başiskele Belediyesi ev sahipliğinde ilçedeki okul müdürlerini ve okul aile birliklerini bir araya getiren toplantı düzenlendi. Toplantıya Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, Başiskele Kent Konseyi Başkanı Ayşenur Aytekin Kahraman, okul müdürleri, okul aile birlikleri başkanları ve üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Yasin Özlü, Başiskele Belediyesi’nin eğitime, çocuklar ve gençlere, kadın ve aileye yönelik yapılan hizmetlerini ve desteklerini anlattı.

"Canla başla çalışıyoruz"

Genc-i Âla Gençlik Modeli ile çocuklara ve gençlere eğitimden sanata, spordan sağlığa, bilimden teknolojiye çeşitli alanlarda maddi ve manevi destek verdiklerini söyleyen Başkan Özlü, "Toplumumuzun en değerli varlıkları olan ve Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olacak genç nesillerimize en güzel hizmetleri vermek, en sağlam ve kalıcı eserlerle onların kaliteli ve verimli vakitler geçirmesi için canla başla çalışıyoruz. Genç nesillerimizin eğitim kalitesi, bir ülkenin geleceği açısından son derece kritik bir öneme sahiptir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, ülkemizin şahlanışında gençlerimizin payı çok büyük olacak. Bu yüzden bizler de evlatlarımızı soran, sorgulayan, vasıflı, donanımlı ufku daha açık, dünya problemlerine karşı çözüm üretebilen, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, liderlik vasıfları ve toplumsal sorumluluk duygusu gelişmiş bireyler olarak Türkiye Yüzyılı’na hazırlamak istiyoruz. Bunu hep birlikte, güçlü birlikteliğimiz ile başaracağımıza inanıyorum" dedi.