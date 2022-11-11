Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 12 Kasım Düzce Depremi’nin 23. yıldönümünde mesajı yayımladı. Özlü, yaşanan yıkımından büyük dersler çıkardıklarını söyledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 12 Kasım Düzce Depremi’nin 23. yıldönümünde mesajı yayımladı. Özlü, yaşanan yıkımından büyük dersler çıkardıklarını söyledi.

Başkan Özlü mesajında şu ifadelere yer verdi; “1999 yılında yaşanan Marmara Depremi sonrasında yaşanan 12 Kasım Düzce Depremi, ilimizi bir kez daha yıkıma uğratmış büyük bir afettir. Depremin ardından bugün 23 yıl geçti. Bu süre zarfında şehrimizde depremin izlerini silmeye çalışmakla kalmadık, vatandaşımızın afet bilincini geliştirmek için gereken her adımı attık. Valiliğimiz ve belediyemiz işbirliği içinde yeniden inşa edilen şehrimizde kurallara uygun yapılaşmaya büyük özen göstermektedir. Cumhurbaşkanımızın sürekli telkinde bulunduğu ‘Yatay Mimarı’ konusunda da Düzce bölgesinde örnek teşkil eden nadir şehirlerden biri halindedir. Ülkemizin, Düzce’mizin deprem bölgesi olduğu gerçeğini unutmadan, tedbirlerimizle çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz.”