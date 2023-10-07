Din görevlileri ile bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Aile konusunda dünyanın her tarafında farklı sapkınlıklarla toplumumuzu bozmaya çalışıyorlar. Toplumuzun temel taşı, kalesi olan ailemize saldırıyorlar. Dinimizi ve toplumumuzu korumak için hep birlikte çalışmalıyız" dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ilçede görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi. Başiskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde Karşıyaka Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İlçe Müftüsü Aşur Akyol, partililer ve ilçede görev yapan din görevlileri katıldı. Belediye Başkanı Yasin Özlü, camilerin ve din görevlilerinin toplumun temelinde ve merkezinde olduğunu vurgulayarak, "Halka hizmet etmek nasip ve gönül işi. Allah bizlere bu millete hizmet etmeyi nasip etti. Bizler bu görevlerimizi memuriyet kavramı içerisinde değil, gönüllülük esasıyla toplumsal sorumluluk bilinciyle yapmaya büyük gayret gösteriyoruz. Gençlere değer katacak, gençliğimizin daha fazla gelişmesine katkı sunacak sanattan spora, bilimden teknolojiye her alanda her yerde çalışmalar yapıyoruz. Türkiye’nin en güzel ve en büyük gençlik merkezlerinden birini ilçemize kazandırdık. Yeniköy Kültür Merkezi’ni gençlik merkezine çevirdik. İlçemizin dört bir tarafına gençhaneler açarak gençlerimizin hizmetine sunduk. Kitaphanemizi açtık, spor okullarımızda çocuklarımıza spor yapma imkanı sunduk. Şimdi değerler eğitimimize başlıyoruz" diye konuştu.

"Dünyanın her tarafında farklı sapkınlıklarla toplumumuzu bozmaya çalışıyorlar"

Toplumun bozmaya çalışanlar olduğunun altını çizen Başkan Özlü, "Aile konusunda dünyanın her tarafında farklı sapkınlıklarla toplumumuzu bozmaya çalışıyorlar. Toplumuzun temel taşı, kalesi olan ailemize saldırıyorlar. Bu noktada biz yaptığımız kadın ve aile çalışmalarımıza ’kale’ ismi vererek en azından kendi kalemizi korumaya çalışıyoruz. Bu konuda iş ve güç birliği yapmamız gereken müesseseler diyanet ve milli eğitimdir. Dinimizi ve toplumumuzu korumak için hep birlikte çalışmalıyız" şeklinde konuştu.