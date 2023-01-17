Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, devam eden projeleri yerinde inceledi. "Düzce’yi daha yaşanabilir bir kent haline getirmeye kararlıyız" diyen Faruk Özlü, yapımı eş zamanlı olarak devam eden projelerin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini kaydetti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, devam eden projeleri yerinde inceledi. "Düzce’yi daha yaşanabilir bir kent haline getirmeye kararlıyız" diyen Faruk Özlü, yapımı eş zamanlı olarak devam eden projelerin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini kaydetti.

Kentte bir çok vizyon projeyi hayata geçiren Faruk Özlü yapımı devam eden projeleri yakından takip ediyor. Bir yandan Düzce’ye yeni projeleri kazandırmak ve kaynak aramak için Ankara ve Düzce arasında mekik dokuyan Başkan Özlü, bir yandan da devam eden projeler için saha ziyaretlerini rutin aralıklarla sürdürüyor.

İlk durak bahçeşehir etkinlik alanı

Başkan Özlü proje ziyaretlerinde ilk olarak geçtiğimiz günlerde yapımına başlanan Bahçeşehir etkinlik alanını gezdi. İçerisinde platform sahneden kaykay alanına kadar bir çok özelliği barındıracak olan etkinlik alanını yerinde inceleyen Özlü, "Burası tamamlandığında Bahçeşehir halkının vazgeçilmez alanlarından biri olacak" dedi.

Başkan Özlü’nün bir sonraki durağı ise Bahçeşehir karla mücadele müfreze binası oldu. Kar mesaisi öncesi yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Özlü, "Kar yağışı öncesinde tüm hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kar yağışında vatandaşlarımızı mağdur etmemek için gece-gündüz kontak kapatmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Modern sanayi sitesinde çalışmalar başlıyor

Eski Sanayi Çarşısının taşınacağı Modern Sanayi Sitesi inşaat alanını da inceledi. Başkan Özlü, geçtiğimiz günlerde inşaat yapım sözleşmesi imzalanan alanda çalışmaların hızla ilerlediğini, gece gündüz çalışarak modern sanayi sitesini tamamlayacaklarını kaydetti.

Başkan Faruk Özlü Aziziye Mahallesinde bulunan merkez pazaryerinde çalışmaların sıkıntısız bir şekilde ilerlediğini kaydetti. Pazaryerinde çatı ve yan duvar montaj işlemlerinin hızla sürdüğünü ifade eden Özlü, "Burası hem pazarcı esnafımız için hem de vatandaşlarımız için çok kullanışlı bir yer olacak. Çatısını tamamlamak üzereyiz. Zor olan kısmı bitti, sırada ince işçilik var" şeklinde konuştu.

Asar Deresi Projesini de inceleyen Faruk Özlü; "Düzce’mizin gerdanlığı Asar Deresi projesi beni en çok heyecanlandıran projelerimizin başında geliyor. Burası tamamlandığında şehrimizin yeni simgesi Asar Deresi olacak. Arkadaşlarımız titiz bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Şıralıkta montaja geçildi

Faruk Özlü’nün bir sonraki durağı ise Şıralık Yedek Stadı oldu. Maraton tribünün taşınma işleminin tamamlanmasının ardından montajına geçildiğini söyleyen Özlü, "Depremden kaynaklı olarak duran çalışmalarımız sürüyor. Depremin ardından belirli bir süre bölgemizde beton dökme yasağı getirilmişti. Yasağın kalkmasının ardından çalışmalarımıza hız kazandırdık. Aradaki boşluğu kapatmak için arkadaşlarımız gayretle çalışıyor" dedi.

Nusrettin mahallesinde yükselecek

Başkan Özlü’nün son durağı ise Kırım Türkleri Anıtının yükseleceği Nusrettin Mahallesi oldu. Kırım anıtı, çeşme, dernek binası ve park alanının yapılacağı araziyi inceleyen Başkan Özlü, Nusrettin Camiinin hemen yanında bulunan arazinin en iyi şekilde değerlendirilerek hizmete alınacağını kaydetti.

Başkan Özlü ziyaretler esnasında esnaf ve vatandaşlar ile de sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.