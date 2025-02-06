Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 6 Şubat 2023’teki büyük depremlerin ikinci yıldönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle anarken, depreme dayanıklı şehirler inşa etmenin önemini vurguladı.

Başkan Faruk Özlü, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremlerin 2. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Faruk Özlü, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin Türkiye’nin tarihindeki en büyük felaketlerinden biri olduğunu belirterek "Yaralar sarılmaya devam ederken, bu acıların bir daha yaşanmaması için tüm tedbirleri almak zorundayız. Depremin yıkıcı etkilerine karşı dirençli şehirler inşa etmek, can ve mal kaybını önlemek, öncelikli sorumluluğumuz olmalıdır" dedi.

"Depremlerden ders aldık"

Faruk Özlü, Düzce’nin de 1999 yılında iki büyük deprem afeti yaşadığını hatırlatarak, "Deprem acısını en derinden hisseden bir şehir olarak 1999’da yaşadığımız depremlerden büyük dersler aldık. Düzce Belediyesi olarak, afetlere karşı hazırlıklı olmanın, güvenli yapılar inşa etmenin önemini biliyor ve bu alanda sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Deprem kuşağında yer alan şehrimizin depreme dayanıklı olması için önemli adımlar atıyor, çalışmalarımızı yatay mimari anlayışı ve güçlü denetim mekanizmalarıyla sürdürüyoruz. Kentsel dönüşüm alanında da önemli adımlar atıyor, daha sağlam bir şehir inşa etmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Faruk Özlü ayrıca, Türkiye’deki tüm yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının depreme karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayarak, "Unutmayalım ki, depremler bir doğa olayıdır ve bunlara karşı alınacak tedbirler, ancak hazırlıklı olmakla mümkündür. Bu tür doğal afetlerin felakete dönüşmemesi için, dayanıklı ve depreme dirençli yapılar inşa etmeli, şehirlerimizi bu yönde yeniden şekillendirmeliyiz" dedi.

Özlü son olarak ise depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarken, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti ve bir daha benzer felaketlerin yaşanmaması temennisinde bulundu.