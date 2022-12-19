Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kent Konseyi Çocuk Meclisinin birinci olağan genel kurulunda çocuklara yönelik verdiği sözü yerine getirdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kent Konseyi Çocuk Meclisinin birinci olağan genel kurulunda çocuklara yönelik verdiği sözü yerine getirdi.

Meclisin minik üyeleri hafta sonu Sokak hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezini ve Prusias Ad Hypium Antik Kentini ziyaret etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü geçtiğimiz Kasım ayında ilk meclis toplantısını gerçekleştiren Kent Konseyi Çocuk toplantısında meclisin küçük üyeleri ile buluşmuştu. Toplantıda çocuklara seslenen Başkan Özlü; "Sizler bizim geleceğimiz, ülkemizin aydınlık yarınlarının temsilcilerisiniz. Düzce’mizi yönetirken amacımız sizleri yalnızca dinlemek değil, fikirlerinizi hayata geçirmek, önemsemek ve taleplerinizi yerine getirmek olacak. Bu meclisi de ilimizdeki bütün çocuklarımızı dinleyebilmek için kurduk’ İfadelerini kullanmıştı.

Sokak olarak hayvanlarını beslemek ve turizm gezisi oldu

Kasım ayı toplantısının ardından yönetim kurulu üyelerini ve çalışma gruplarının oluşturulmasıyla birlikte saha faaliyetlerine geçildi. Çocuk Meclisi Başkanı Ömer Faruk Çalışkan ve üyelerin Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’den ilk talebi ‘Sokak Hayvanlarını Beslemek’ ve Turizm Gezileri’ oldu. Çocuk meclis üyeleri ve velileri, Düzce Milli Parklar Müdürlüğü’nün uzman personelleri eşliğinde Bahçeşehir 3. Bölge ve 10. Bölgeye hareket ederek sokak hayvanlarını besledi.

Bahçeşehir ziyaretinin ardından Konuralp Antik Kent Kazı alanına hareket eden çocuklar son 3 yıldır hız kazandırılan kazı çalışmalarını yerinde gördü. Minik meclis üyeleri bölgenin tarihini Düzce Belediyesi arkeologlarından öğrendi. Meclis üyesi çocuklar daha sonra Düzce Belediyesi tarafından restorasyonu gerçekleştirilen Konuralp Gazi Türbesini ziyaret etti.

Meclis üyeleri son olarak Kurtsuyu mevkiinde bulunan Düzce Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek Veteriner İşleri Müdürü Samet Samet Gümüş’ten Belediyenin Sokak hayvanları için yapmış olduğu çalışmaları dinledi.

İlk talebi yerine getirilen Düzce Çocuk Meclisi Başkanı Ömer Faruk Çalışkan ve meclis üyesi çocuklar Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye teşekkür ederek günü tamamladı.