DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde bulunan SODAM kurslarını ziyaret eden Başkan Dr. Faruk Özlü, yapılan çalışmaları inceledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde bulunan SODAM kurslarını ziyaret eden Başkan Dr. Faruk Özlü, yapılan çalışmaları inceledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kadınlara yönelik gerçekleştirilen kursları ziyaret etmeye başladı. Bu çerçevede ilk olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde bulunan Sosyal Dayanışma Merkezi’nin kurslarını ziyaret eden Başkan Özlü, kursiyerler ile bir araya geldi. Daha sonra kursiyerlerin hazırladığı ürünleri inceleyen Başkan Faruk Özlü, yapılan çalışmaları beğenerek kursiyerlere başarılar diledi.