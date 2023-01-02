Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, eşi Prof. Dr. Onur Özlü ile birlikte belediye personelini görev yerlerinde ziyaret etti. Temizlik İşleri, Zabıta, İtfaiye ve Beyaz Masa birimini tek tek gezen Özlü çifti, personelin yeni yılını kutladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, eşi Prof. Dr. Onur Özlü ile birlikte belediye personelini görev yerlerinde ziyaret etti. Temizlik İşleri, Zabıta, İtfaiye ve Beyaz Masa birimini tek tek gezen Özlü çifti, personelin yeni yılını kutladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve eşi Prof. Dr. Onur Özlü, gece mesaisinde belediye personeli ile buluştu. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerle bir araya gelen Başkan Özlü; "Siz 3 gün çalışmasanız bu şehrin ne hale geleceğini bir düşünün. Sizler son derece önemli, son derece ulvi bir iş yapıyorsunuz. Size başarılar diliyorum, 2023 yılında daha fazla beraber olacağız" dedi.

Temizlik ekiplerinin ardından Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı personeli ziyaret eden Faruk Özlü yeni yıllarını kutlayarak denetimler hakkında bilgi aldı.

"İtfaiye bizim göz bebeğimiz"

Başkan Faruk Özlü’nün bir sonraki durağı ise geçtiğimiz aylarda hizmete giren yeni itfaiye binası oldu. Nöbetçi itfaiye erleri ile bir araya gelen Özlü; "Sizler bizim can ve mal güvenliğimiz için çok önemli bir görev üstleniyorsunuz. İtfaiye birimimiz bizim göz bebeğimiz. Yeni yıla sizinle birlikte adım atmak bizim için mutluluk verici. Allah kazasız belasız bir yıl versin. 2023’te daha çok çalışacağız. Hep zinde olun, içinizdeki çalışma azmini kaybetmeyin" ifadelerinde bulundu.

Bir sonraki durak Beyaz Masa oldu

Başkan Özlü’nün son durağı Bahçeşehir bölgesindeki ek hizmet binasında bulunan 153 Beyaz Masa birimi oldu. 24 saat esasına göre çalışan beyaz masa ekiplerini ziyaret eden Başkan Özlü ve eşi Onur Özlü Beyaz Masa personeli ile sohbet ederek en çok alınan çağrılar hakkında bilgi aldı. Yeni yılın ilk çağrılarını da yanıtlayan Özlü, personele mutlu ve sağlıklı bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu.

Başkan Özlü ziyaretlerin ardından 2023 yılında Düzce Belediyesinin tüm birimlerinin daha aktif çalışacağını aktardı.