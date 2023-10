Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, üniversite öğrencilerine “Ülkesini seven gençler, en çok çalışanlardır. Sevdiğiniz işi yapın ve çok çalışın” tavsiyesinde bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Doğuş Üniversitesi’nin daveti üzerine 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. Dönemin resmen başladığı organizasyonda akademisyen ve öğrencilerin katıldığı ilk derste İstanbul’da geçen üniversite öğrencilik süreci, sonrasında lisansüstü eğitimleri, bürokrasideki çalışmaları ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tecrübelerini paylaştı.

Türkiye’nin geleceği ve hedeflenen gelişim sürecine atıfta bulunan Faruk Özlü, kendi öğrencilik döneminden örnekler vererek “Hedeflememiz gereken Türkiye nasıl bir Türkiye’dir? Biz Türkiye’nin bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi olmasını arzu ediyoruz. Sevgili gençler, ben de sizler gibi zamanında üniversiteye başladım. Öğrenciliğim İstanbul’da geçti. Bir defa şunu söyleyeyim; İstanbul’da okumak bir ayrıcalıktır. Ben 10 yılımı İstanbul’da geçirdim. O yüzden siz de burada olduğunuz için çok şanslısınız. Öğrenciliğim sırasında çok fazla konferans ve toplantılar takip ettim. Mühendislik fakültesi öğrencisiydim ama kültürel etkinliklere çok meraklıydım. Toplantılarda kitabını imzalatmak için yanına gittiğim çok bilinen bir yazar bana ne okuduğumu, ne olacağımı sordu. Ben de makine mühendisi olacağım dedim. Buna karşılık söylediği söz bende çok etkili oldu. Dedi ki; ‘oğlum, ne olursan ol, en iyisi ol’ İçinizde hukukçular, iktisatçılar, mühendisler var. Ben bunu hiç unutmadım. Değerli gençler, ne olursanız olun, en iyisi olun. 30 yıl önce bana bu tavsiyeyi veren değerli bir yazarımızın bu sözlerine size aktarmak istedim” dedi.

“Ülkesini seven gençler, en çok çalışanlardır”

Yerli ve milli girişimlerin geliştirilmesi için gençlere iş düştüğünden söz eden Başkan Özlü “Einstein şöyle diyor; ‘Mantığınız sizi A noktasından B noktasına götürür. Hayal gücünüz ise sizi her yere götürür’ Hayal etmekten ve hayallerinizin peşinden gitmekten korkmayın. Sevdiğiniz işi yapın ve çok çalışın. Ülkesini seven, iyi eğitimli gençler olarak başarının anahtarı çalışmaktır. Başarılı insanları diğerlerinden ayıran en önemli özellik, çalışmak ve asla vazgeçmemektir. Bakın; işin özü çalışmak. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bizim mottomuzdur bu. Çalışmadan terlemeden, bir şey yapmadan hiçbir şey olmaz. Bu ülkede yapılmayanı ilk olarak yapmaktan, memleketine katkı veren bir birey olmaktan daha güzel bir duygu olamaz. Bunu, Yerli Otomobil ve Milli İHA, Milli Gemi gibi birçok savunma sanayi projesini hayata geçirmiş, hizmet ettiğim tüm görevlerde bizzat yaşamış bir büyüğünüz olarak söylüyorum. Bizler yaptık, yapıyoruz, bu bir gönül işidir, memleket sevgisidir, vatanına gerçek anlamda hizmet etmek de budur. Ülkenin sizlere ihtiyacı var, sizlere inanıyoruz, güveniyoruz. Bu ülkeyi çok daha ileriye götürecekler de sizlersiniz. Ülkenizi sevin, insana, doğaya saygılı, değerlerine bağlı bir dünya insanı olmayı hedefleyin” ifadelerinde bulundu.

“Türkiye ne kurulduğu gün ne de 20 yıl önceki gibi değil”

Dünyada yaşanan hızlı gelişmeye ayak uydurmak için ülke olarak sıçramaya ihtiyaç olduğunu ifade eden Başkan Özlü, üniversitede seçilen bölümlerin ilk önce felsefesinin öğrenilmesi gerektiğini belirtti ve şöyle konuştu: “Bakın değerli arkadaşlar Türkiye gerçekten gelişiyor. Ülkemiz bundan 20 yıl önceki Türkiye değil. Cumhuriyet tarihimizin, kuruluşundaki Türkiye de değil. Ülkemiz her gün gelişiyor, büyüyor, ilerliyor ama dünya da boş durmuyor, gelişiyor. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey; sıçrama yapmaktır. Yani ilerleyen dünyada, bir adım daha ileri gitmektir. Bunun da yolu çalışmaktan geçiyor. 4 yıl mühendislik eğitimi, bu 8 yarıyılın 1 yarıyılını iş eğitimi olması için çalışmıştık. Belki de öğrencilerimize ilk başlangıç yılında hangi bölümdeyse bu mesleğin felsefesini anlatmak gerekir. Bu yaklaşım ile okuduğumuz bölümü neden seçtiğimize ilişkin düşünce sistemimizi geliştireceğini düşünüyorum. Her bir bölümde o bölümde okuyan öğrencilerimize o bölümün felsefesini anlatmakta fayda olacağını düşünüyorum. Bu şekilde emin adımlarla başarıya odaklanacağımıza ve onu elde edeceğimize inanıyorum.”

Başkan Özlü’nün ilk derste paylaştığı tavsiyeler öğrenciler ve akademisyenlerden büyük alkış alırken program sonunda Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik, Başkan Dr. Faruk Özlü’ye teşekkür plaketi takdim etti.