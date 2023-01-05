"Gençlerle Baş Başa" programında lise öğrencileriyle bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Geleceğimize yön verecek, hayal ettiğiniz ülkeyi inşa edecek olan sizlersiniz. O yüzden çok çalışmalı ve hedeflerinizi yüksek tutmalısınız. Gelecekte ne yaparsanız yapın işinizi aşkla ve gönülden yapın. Çünkü başarının sırrı aşkla ve gönülden çalışmaktır" dedi.

"Gençlerle Baş Başa" programında lise öğrencileriyle bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Geleceğimize yön verecek, hayal ettiğiniz ülkeyi inşa edecek olan sizlersiniz. O yüzden çok çalışmalı ve hedeflerinizi yüksek tutmalısınız. Gelecekte ne yaparsanız yapın işinizi aşkla ve gönülden yapın. Çünkü başarının sırrı aşkla ve gönülden çalışmaktır" dedi.

Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Gençlerle Baş Başa" programı çerçevesinde Kocaeli Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Özlü, öğrencilere tecrübelerini anlattı ve gençlerle fikir alışverişinde bulundu. Başiskele’de eğitime ve gelecek nesillere desteklerinin artarak devam ettiğini vurgulayan Başkan Özlü, "Sizlerin daha iyi imkanlarda eğitim alabilmeniz ve yetişebilmeniz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Türkiye Yüzyılı’na girdiğimiz bu günlerde bir kez daha ifade ediyorum ki, gelecek sizlerin ellerinde yükselecek. Türkiye Yüzyılı’nın mimarı sizler olacaksınız. Geleceğimize yön verecek, hayal ettiğiniz ülkeyi inşa edecek olan sizlersiniz. O yüzden çok çalışmalı ve hedeflerinizi yüksek tutmalısınız. Gelecekte ne yaparsanız yapın işinizi aşkla ve gönülden yapın. Çünkü başarının sırrı aşkla ve gönülden çalışmaktır" dedi.