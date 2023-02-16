Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, depremden etkilenen Hatay’da incelemelerde bulundu. Afet Koordinasyon merkezinde bir dizi temaslarda bulunan Başkan Özlü daha sonra şehir genelinde yapılan çalışmaları takip etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, depremden etkilenen Hatay’da incelemelerde bulundu. Afet Koordinasyon merkezinde bir dizi temaslarda bulunan Başkan Özlü daha sonra şehir genelinde yapılan çalışmaları takip etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Maraş depreminden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da giderek temaslarda bulundu. Özlü, dün tuvalet ve sobadan oluşan yardım konvoyu ile yola çıkmasının ardından ilk temaslarını Hatay da gerçekleştirdi. Burada ilk olarak Afet Koordinasyon Merkezini ziyaret eden Özlü, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından afetin izlerini taşıyan Hatay sokaklarını dolaşan Özlü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakan yardımcısı İsmail Çataklı ile de yaşanan deprem ve devletimizin yaptığı çalışmalara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Özlü, daha sonra Düzce Arama Kurtarma ekiplerinin bulunduğu bölgeye geçerek, çalışmaları takip etti, ekiplere kolaylıklar diledi.

Cumayeri Belediyesinden aş evi

Faruk Özlü, Cumayeri Belediyesi tarafından bölgede kurulan aş evini de ziyaret etti. Özlü “Cumayeri Belediye’mizin Hatay Kırıkhan’da kurduğu mobil mutfakta depremzede kardeşlerimiz için sıcak yemek yapılıyor. Yardımlarımızı hiç durmadan bölgeye ulaştırmaya devam ediyoruz, Düzce Belediyesi olarak kuru erzak ve gıda desteğimizi hemşehrilerimize ulaştırıyoruz” ifadelerinde bulundu.