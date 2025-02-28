Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ramazan ayının gelişi dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak İslam aleminin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik etti. Başkan Özlü mesajında Ramazan Ayı’nın bereket, yardımlaşma ve paylaşma iklimi içinde geçmesi temennisinde bulundu.

Başkan Faruk Özlü, tüm dünyada İslam âleminin heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’i karşılarken bir mesaj yayımlayarak "Ramazan-ı Şerif, mübarek Üç Aylar ile birlikte yalnızca bedenimizi değil, ruhumuzu ve maneviyatımızı iyileştiren, çevremizi dualarla saran mübarek süredir. Oruç ibadetimizle nefsimizi terbiye ettiğimiz, imkanlarımızı paylaşarak yakınlığımızı perçinlediğimiz ve cemaatlerle Allah’a sığındığımız bu güzide ay İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa iyilik, güzellik, sağlık ve huzur getirsin. Ramazan, teslimiyet ve dualarla gönlümüzden geçen hayırlı isteklerimizi Yüce Allah’ın kabul etmesine vesile olsun ve isteklerimizi bize nasip ettiği günlere eriştirsin. Bin aydan daha hayırlı Ramazan ayına kavuşmayı bizlere nasip eden Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Paylaşmanın, birlikteliğin ve bereketin hissedildiği bu ayda inşallah sofralarımızı, sohbetlerimizi ve zamanlarımızı paylaşacağız. Ramazan ayının başta Düzce’mize, hemşehrilerime olmak üzere tüm İslam alemine ve insanlığa bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Rabbim önce Kadir Gecesi’ne ve ardından bayrama ulaşmayı bizlere nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif’iniz hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.