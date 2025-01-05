Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Sarıkamış Harekâtı’nın 110. yıl dönümü vesilesiyle bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Özdoğan; Sarıkamış’ı, kahraman Mehmetçiklerin vatan sevgisiyle yazdığı bir destan olarak nitelendirerek, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı. Başkan Özdoğan, Sarıkamış Harekâtı’nı anma mesajında şu ifadelere yer verdi; "Sarıkamış Harekâtı, Türk milletinin vatan sevgisinin, fedakârlığının ve azminin en çetin şartlarda dahi nasıl tezahür ettiğini gösteren eşsiz bir destandır. Mehmetçik, hem düşmana hem de zorlu kış şartlarına karşı inançla ve azimle mücadele etmiş, bu mücadele tüm dünyaya kahramanlık ve fedakârlık dersi vermiştir. Allahuekber Dağları’nda Kelime-i Şehadet’le ebediyete yürüyen kahramanlarımız, bize bu vatanı bir emanet olarak bırakmıştır. Bizler de onların hatırasını yaşatmaya, bıraktıkları mirasa sahip çıkmaya ve gelecek nesillere bu büyük fedakârlığı anlatmaya devam edeceğiz.”

Başkan Özdoğan; Sarıkamış’ı anmanın yalnızca bir tarihî olayı hatırlamaktan ibaret olmadığını belirterek, şu sözlerle mesajını tamamladı; "110 yıl önce Allahuekber Dağları’nda, kar taneleriyle kefenlenen Mehmetçiklerimizden bugüne; vatanı, bayrağı ve mukaddesatı için canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”