Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi Okul Aile Birliğinin yeni yönetimi, ilk ziyaretini Manisa Ticaret Borsası Başkanlığına yeniden seçilen Sadık Özkasap’a gerçekleştirdi.

Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi Okul Aile Birliğinin yeni yönetimi, ilk ziyaretini Manisa Ticaret Borsası Başkanlığına yeniden seçilen Sadık Özkasap’a gerçekleştirdi.

Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Nevin Değirmenci’ye, Okul Müdürü Turgay Caf, Başkan Yardımcısı Yalçın Taşdemir, Okul Müdür Yardımcısı Birol Şen, Osman Mustafa Dilek yönetim kurulu üyeleri ve öğrenciler eşlik etti. Değirmenci ve ekibi 3 Ekim’de yapılan genel kurul ile güven tazeleyerek bir dönem daha Manisa Ticaret Borsası başkanlığına seçilen Sadık Özkasap ve yeni yönetimini tebrik ederek çiçek takdim etti. Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Borsa olarak bugüne kadar eğitime çok önem verdik. Bundan sonra da eğitime desteğimiz sürecek. Bu çerçevede okul aile birliğimize de nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.