İzmir Büyükşehir Belediyesinin T ve S plaka ihale talebi 15 Ocak’ta gerçekleşen UKOME toplantısında reddedilmişti. Belediyenin bu konuda yeni bir ihale hazırlığında olduğu iddia edilirken, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erkan Özkan, İzmir’deki mevcut taksi sayısının yeterli olduğunu savundu. Özkan, "Yeni bir taksi ihalesine kesinlikle gerek yok" dedi.

İzmir genelinde 380 durakta toplam 2 bin 916 taksinin hizmet verdiğini açıklayan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erkan Özkan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "İzmir’de taksi bulamama gibi bir sorun yaşanmıyor. Aksine, günün belirli saatlerinde duraklarımız sıra bekleyen taksilerle doluyor. Mevcut sistem, yolcu ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor. Bu nedenle yeni bir taksi ihalesine kesinlikle gerek yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 200 T ve 200 S plaka ihalesi talebi UKOME toplantısında görüşüldü ve 13’e karşı 16 oyla reddedildi. Ancak, belediyenin bu konuyu yeniden gündeme getireceği iddiaları ortaya atıldı. Eğer bu iddialar doğruysa, çok yanlış bir karar alınmak üzere. Çünkü UKOME zaten geçtiğimiz ay bu ihtiyacın olmadığını tespit etti ve ihaleyi reddetti. İzmir’in ne yeni bir taksiye ne de yeni servis aracına ihtiyacı var."

Anlık izleme sistemi ile gerçekler ortaya kondu

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası, Türkiye’de yalnızca kendilerinde bulunan anlık izleme sistemi sayesinde taksilerin hareketliliğini detaylı bir şekilde takip ediyor. Başkan Özkan, bu sistemle elde edilen verileri paylaşarak, "Günün pik saatlerinde bile taksilerimiz sürekli çalışıyor. Ancak, buna rağmen taksi bulamayan yolcuların sayısı oldukça az. Pik saatler dışında ise duraklarımızda fazla sayıda taksi bekliyor. Anlık izleme sistemiyle elde ettiğimiz verilere göre, araçlarımızın yüzde 60’ı günün büyük bir bölümünde duraklarda yolcu bekliyor. Bu veriler, İzmir’de yeni taksi ihtiyacı olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor." dedi.

Yetkililere Çağrı: "Anlık izleme sistemimizi inceleyin"

Başkan Erkan Özkan, yetkililere çağrıda bulunarak anlık izleme sistemlerini incelemelerini ve bu verilere göre karar vermelerini önerdi. Özkan, "Elimizde somut deliller var. Gün içerisinde taksilerimizin büyük bir kısmı duraklarda bekliyor. Bu da İzmir’de mevcut taksilerin ihtiyacı karşıladığını gösteriyor. Yetkilileri, odamızın anlık izleme sistemini incelemeye ve bu verilere göre karar vermeye davet ediyorum. Odamız bünyesinde kurulan özel bir ekip, tüm durakları fotoğraf ve video ile izleyerek, taksi yoğunluğunu ve hareketliliğini sürekli olarak kayıt altına alıyor. Bu ekip tarafından hazırlanan detaylı raporlar, ilgili kurumlarla paylaşılarak, İzmir’de taksi ihtiyacına dair en doğru kararların alınmasını sağlıyor. Böylece, gerçek veriler ışığında hareket edilerek, gereksiz plaka tahsislerinin önüne geçilmiş oluyor." diye konuştu.