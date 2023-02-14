Eskişehir Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ile Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak ilçe halkı ile birlikte hazırlanan yardım malzemelerini deprem bölgelerine teslim etti.

Eskişehir Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ile Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak ilçe halkı ile birlikte hazırlanan yardım malzemelerini deprem bölgelerine teslim etti.

Deprem bölgesindeki insani ihtiyaçların giderilmesi için hayırsever Beylikovalı vatandaşlar, bebekler için mama bez ve giyim paketleri, hijyen malzemeleri, gıda paketleri, ve hazırladıkları köy ekmekleriyle dolu koliler hazırladı. Hazırlanan bu paketler Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak ve Belediye Başkanı Özkan Alp, Hatay’ın Hassa ve Gaziantep Nurdağı ilçelerinde bulunan ve depremden etkilenen ihtiyaç sahipleri için hazırlanan afet çadır depolarına ilk elden teslim ettiler.

Yardımlar hakkında konuşan Başkan Alp, ”Tek yürek olan hayırsever hemşerilerimize ve personelimiz ile birlikte çalışan gönüllü vatandaşlarımıza da yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.