Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçeye daha fazla yatırım yapılması için Ankara’da ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Özgan, Ankara’da ilk olarak Gazi Meclis’te Adana Milletvekilleri Ahmet Zenbilci ve Sunay Karamık’ı ziyaret etti. Bu ziyaretler sırasında, ilçenin çeşitli ihtiyaçları ve gelişme projeleri hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

Özgan, daha sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Milletvekilleri Hulki Cevizoğlu, önceki dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı, eski bakan Lütfi Elvan’ı, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam’ı, Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Orman Genel Müdürü Yardımcısı Zekeriya Nane’yi, Hizmet Genel Müdürü Yakup Koç’u ziyaret etti. Hayırlı olsun dileklerinde bulunan Özgan, Kozan için istişarede bulundu.

Özgan, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, Adana Milletvekilleri Ahmet Zenbilci, Faruk Aytek, Abdullah Doğru ve Sunay Karamık’a ilçenin her türlü talebini karşılama noktasında verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Ayrıca, milletvekillerine Kozan hemşerilerinin adına teşekkürlerini iletti.