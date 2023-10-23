Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Bayram Özen, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde görme engellilere yönelik Brail Alfabesi ile hazırlanan açıklamaların yer aldığını gördüklerinde çok mutlu olduklarını ifade ederek “Erişebilir müzelerin sayısının artmasını temenni ediyoruz” dedi.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi tarafından dernek üyeleri ve ailelerine yönelik, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun desteği ile Ankara’ya gezi organizasyonu düzenlendi. Anıtkabir’den Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kadar birçok yeri ziyaret eden Aydınlı görme engelli bireylerin, unutulmaz bir gün geçirdiğini vurgulayan Dernek Başkanı Bayram Özen, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde görme engellilere yönelik özel bir alanın oluşturulmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Görme engelli bireylerin müzeyi daha rahat gezerek anlamaları için sesli ve Brail Alfabesi ile hazırlanan bölümün kendileri için çok anlamlı olduğuna dikkat çeken Başkan Özen; “Engellilerin annesi olarak nitelendirdiğimiz Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da desteğiyle başkentimiz Ankara’ya, anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdik. Dernek üyelerimiz ve aileleriyle birlikte Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle Anıtkabir, 1. ve 2. TBBM, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ni ziyaret ettik. Bu ziyaretlerde bizi en çok mutlu eden şey ise Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde görme engellilere yönelik hazırlanan bölüm oldu. Brail Alfabesi ve sesli sistem ile hazırlanan bölümde müzeyi ve sergilenen eserleri yakından tanıdık. Böyle erişilebilir müzelerin sayısının ülke genelinde artmasını temenni ediyoruz. Ankara ziyaretlerimizde bizlere destek olan Başkan Çerçioğlu’na şahsım ve derneğim adına çok teşekkür ederim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve savaş meydanlarını kanlarıyla sulayan cefakar atalarımız tarafından bir erdem rejimi olarak bize armağan edilen cumhuriyete, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağımıza söz veriyoruz” dedi.