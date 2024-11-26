Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan tüm öğretmenlere karanfil takdim etti.

Başkan Özel, öğretmenlerin kutsal görevine duyduğu saygıyı göstermek amacıyla her bir öğretmene karanfil hediye ederek 24 Kasım öğretmenler gününü kutladı. Sabah saatlerinden itibaren belediye ekipleri, ilçedeki okulları tek tek ziyaret ederek karanfilleri öğretmenlere ulaştırdı. Anlamlı jest için mutlu olduklarını belirten ilçede görev yapan öğretmenler, bu özel günlerinde kendilerini unutmayan başkan Özel’e teşekkürlerini iletti.

Başkan Özel, yaptığı açıklamada, "Sizler sadece bilgi aktaran değil, aynı zamanda geleceğe ışık tutan birer meşalesiniz. Çocuklarımızın kalbine dokunarak, onların hayallerine yön veren; sabır, fedakârlık ve sevgiyle şekillenen emekleriniz, toplumumuzun en büyük güvencesidir. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda, bilgiyle donatılmış, ahlaklı ve umut dolu nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.