Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86’ncı yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Özel mesajında, “Bugün, Atatürk’ün düşüncelerini, ülkemize kazandırdığı çağdaş değerleri ve bağımsızlık uğruna verdiği eşsiz mücadeleyi anlamak için çok önemli bir gün. Onun ilke ve idealleri doğrultusunda ilerleme kararlılığımızı tazelerken, bize miras bıraktığı Cumhuriyet’in kazanımlarını koruma sorumluluğumuzu da unutmuyoruz. Atatürk’ün açtığı yolda, özgür, çağdaş ve bağımsız bir gelecek inşa etme azmimizi yeniden pekiştiriyoruz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "en büyük eserim" dediği Cumhuriyetimizin edebi nöbetçisi olacağız. Bu zor süreçlerden ancak Atatürk’ün ilke ve inkılaplarıyla çıkabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete irtihalinin 86’ıncı yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onun şahsında Millî Mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.