Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Yenişehir Belediyesi çevre ve halk sağlığına uğrattığı zarardan dolayı yıllardır münazara konusu olan Meyra Madencilik Şirketi’ne 1 metrekare bile yer satmayacağız” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, her zamanki gibi yine Kirazlıyayla sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Ercan Özel, Meyra Madencilik Şirketi yöneticilerinin Yenişehir Belediyesi’ne yaptıkları ziyaret ve talepleri hakkında Kirazlıyayla halkını bilgilendirdi. Ziyarette Kirazlıyayla Mahallesi’ndeki belediyeye ait yerlerin kendilerine satılmasını istediklerini belirten Özel, “Kirazlıyayla’daki belediyeye ait 3 parsel araziyi‘bize satın’ dediler. Bu arsaların hakkının fazlasını vereceklerini söylediler. Ama bizler kabul etmedik” dedi.

“Kan kustuk kızılcık şerbeti içtik”

En başından bu yana yaklaşık 5 yıldır Kirazlıyayla için mücadele ettiklerini ifade eden Başkan Özel, “Orada biz akıtılan gözyaşlarına şahit olduk. Kirazlıyayla halkıyla birlikte kan kustuk, kızılcık şerbeti içtik. Hep birlikte gözyaşı döktük bu yaşatılanları asla unutmayacağız” diye konuştu.

“Sonuna kadar mücadele edeceğiz”

Meyra Madencilik Şirketi’ne karşı şikayetçi olanlardan birinin de kendisi olduğunu hatırlatan Başkan Ercan Özel, “Kazandığımız davaları Danıştay bozmuş olsa da, bizler davanın peşini bırakmadık ve Anayasa Mahkemesi’ne taşıdık. Kirazlıyayla ve Yenişehir adına bu mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Yenişehir Belediyesi olarak çevre ve halk sağlığına zararları olduğu münazara edilen bu maden şirketine 1 metrekare bile yer satmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Konuyu belediye meclisine taşıdık”

Konuyu Yenişehir Belediye Meclisi’ne taşıdıklarını da ifade eden Başkan Ercan Özel, “Göreve geldiğimiz günden bu güne şeffaf belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu nedenle de Maden Şirketi’nin belediyemize getirdiği teklifi herkesin bilmesi adına Yenişehir Belediye Meclisi’nde de gündeme getirerek meclis üyelerine ve halkımıza bilgi vererek, görüşlerine başvurduk” dedi.

Köylülerden başkana tam destek

Kirazlıyayla sakinleri de, bugüne kadar Madencilik Şirketi’nin faaliyetlerinden dolayı çok acılar çektiklerini hatırlattı. Köylüler, “Maden şirketi her geçen gün yayılmaya devam etti. Bizleri burada yok saydılar. Bizleri yurdumuzdan etmek istediler. Şimdide köyümüzün içindeki arsayı alıp köyümüzü yok etmek istiyorlar. Allah Ercan Başkanımızdan razı olsun. Her zaman bizim yanımızda durdu ve bizimle birlikteydi. Ercan Başkanımızın köyümüzü Madencilik Şirketi’ne karşı korumak için mücadele edeceğini biliyoruz” ifadelerini kullandılar.