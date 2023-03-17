Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 108. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

“Aziz Türk milleti, büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek, vatanına duyduğu sevgi ve inançla Çanakkale’de destan yazmıştır” diyen Başkan Özdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bizler millet olma bilinciyle, en güç koşullarda bile ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirten sağlam bir bilinç ve ruhun mirasçılarıyız. Çanakkale Deniz Zaferi adeta imkânsızın başarıldığı, vatanı, bayrağı, milleti, dini ve devleti için canını feda eden şehitlerimizin destanıdır. Türk milleti, vatanını, hürriyet ve istiklalini korumak için emsalsiz fedakârlıklar göstermiş, cesaret dolu mücadelesiyle şanlı zaferler kazanmıştır. Çanakkale ruhuyla istiklalimize ve istikbalimize yönelebilecek her türlü tehdide karşı milletçe dimdik durmaktayız. Bu zafer, tarihini destanlarla yazan aziz milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu, bugüne ve yarınlarımıza nakşettiği bir destandır. Bu düşüncelerle; Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünü kutluyor, bize bu mukaddes vatanı emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı ve tüm şehitlerimizi, rahmet ve şükranla anıyorum.”