Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; belediyeye ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle 2 yıllığına kiralanacağını açıkladı. Başkan Özdoğan; "Hacılar Belediyesi olarak ilçemize kazandırdığımız işyerlerini, hem ekonomik hem de sosyal fayda sağlayacak şekilde halkımızın kullanımına sunuyoruz” dedi.

Belediye tarafından düzenlenecek ihale, 26 Aralık 2024 Perşembe günü saat 14:30’da Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Başkan Özdoğan, ihale sürecinin şeffaflık ve erişilebilirlik ilkelerine uygun olarak düzenlendiğini vurguladı ve tüm katılımcılara başarılar diledi. Kiralanacak taşınmazların adres, metrekare, muhammen bedel ve geçici teminat bilgileri, belediyenin resmi duyurularında detaylı bir şekilde paylaşıldı. Vatandaşlar, detaylara belediye bültenlerinden ve Hacılar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden ulaşabilecek. Başkan Özdoğan; ihaleye katılım şartlarını açıklarken, tekliflerin kapalı zarf usulüyle ihale günü saat 13:30’a kadar belediyeye teslim edilmesi gerektiğini belirtti. Geçici teminat bedelinin ise ihale günü saat 12:30’a kadar Hacılar Belediyesi veznesine veya belirlenen banka hesabına yatırılması gerekiyor. Başkan Özdoğan, süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı;

“Vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal anlamda kazanç sağlayacakları bir süreci başlatıyoruz. İlçemizin ticaret hayatını canlandırmak ve sosyal alanlarımızı daha aktif hale getirmek için bu tür projeler çok önemli. Herkesi ihaleye katılmaya davet ediyoruz.”

"Hacılar’ın ekonomisi güçleniyor"

Hacılar Belediyesi’nin bu girişiminin, ilçenin ekonomik dinamizmini artıracağını vurgulayan Başkan Özdoğan, “Hemşerilerimizin bu tür fırsatlarla kazanç sağlaması, ilçemiz için büyük bir kazanım olacaktır. Belediyemiz her zaman halkımızın yanında olmaya ve Hacılar’ı daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edecektir” dedi. Başkan Özdoğan, ihaleye katılmak isteyenlerin ayrıntılı bilgi için Hacılar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne başvurabileceklerini belirterek, sürecin tüm katılımcılar için hayırlı olmasını temenni etti.