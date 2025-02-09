Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan ’Evde Kişisel Bakım Hizmeti Kurumsal İşbirliği Protokolü’ ile Hacılar’da yaşayan bakıma muhtaç vatandaşlara önemli bir destek sağlayacaklarını açıkladı. Başkan Özdoğan; "Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Özellikle yatağa bağımlı hastalarımız, yaşlılarımız ve bakıma ihtiyaç duyan hemşehrilerimiz için bu hizmeti sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Hacılar Belediyesi ve Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, ilçede yaşayan yatağa tam bağımlı hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların kişisel bakım ve hijyen ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanacak. Başkan Özdoğan, protokolün önemine değinerek şu ifadeleri kullandı;

"İlçemizde yaşayan yatağa bağımlı vatandaşlarımızın, büyüklerimizin ve hastalarımızın yaşam kalitesini artırmak için her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Kayseri İl Sağlık Müdürümüz Dr. Mehmet Erşan ile imzaladığımız bu protokol, vatandaşlarımızın hijyen ve bakım hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak. Bizler, her zaman onların yanındayız ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya devam edeceğiz."

Başkan Özdoğan; sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ve vatandaşlara dokunan projeler üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve refahı için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu hizmetin tüm hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ise, Hacılar Belediyesi ile yapılan işbirliğinin ilçedeki bakıma muhtaç vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayacağını ifade ederek, Başkan Özdoğan’a teşekkür etti. Bu çerçevede; uzman ekipler tarafından hasta ve yaşlı bireylerin hijyen ve kişisel bakım hizmetleri karşılanacak. Protokol çerçevesinde, bakım hizmetlerinin hukuki ve teknik koordinasyonu titizlikle yürütülecek ve en kısa sürede vatandaşlara sunulacak.

Hacılar Belediyesi, Başkan Bilal Özdoğan riyasetinde sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların hayatını kolaylaştıran projelere imza atmaya devam ederken, bu işbirliği sayesinde ilçedeki dezavantajlı gruplara yönelik önemli bir destek daha sağlamış oldu.