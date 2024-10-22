Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, bir dizi görüşmelerde bulunmak üzere başkent Ankara’ya gitti. Başkan Bilal Özdoğan, Ankara temaslarında Hacılar ve Kayseri için önemli projelerin ele alındığını söyledi.

Başkan Özdoğan, Ankara’da ilk olarak Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte DSİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanı Halis Bostan’ı ziyaret etti. Başkan Özdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kendilerine ilçemize ve şehrimize gösterdikleri yakın ilgi ve destek için teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Bilal Özdoğan, başkentteki temaslarına Türkiye Belediyeler Birliği Ekim Ayı Meclis Toplantısı’na katılarak devam etti. Yerel yönetimlerin ülke genelinde sunduğu hizmetlerin önemine dikkat çeken Başkan Özdoğan, "Yerel yönetimler olarak yapacağımız hizmetlerin, ülkemizin yarınlarına önemli katkılar sağlayacağını biliyor ve bu inançla gayretle çalışıyoruz. Alınan kararların hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşa Hizmette Zirveyi Kimseye Bırakmayız"

Başkan Özdoğan, son olarak Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Ankara’da düzenlenen “Marka Şehir Kayseri’miz için Birlikte Neler Yapabiliriz?” adlı programa katıldı. Ankara’da görev yapan Kayserili bürokratlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Özdoğan, programın verimli geçtiğini belirtti.

Başkan Özdoğan, burada yaptığı açıklamada, “Biz Kayseriliyiz. Ticarette olduğu gibi birlik, beraberlik ve vatandaşlarımıza hizmette de zirveyi kimseye bırakmayız. Şehrimizde yapılacak proje ve yatırımlar üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirdiğimiz bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.