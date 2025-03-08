Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, belediye personeli ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi. Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen iftar programında; birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu ön plana çıktı.

Başkan Özdoğan, program öncesinde personel ve ailelerini masalarında tek tek ziyaret ederek, onlar ile sohbet etti. Hacılar Belediyesi’nin hizmetlerinde özveriyle görev yapan çalışanların ve onların ailelerinin büyük bir emek sarf ettiğini belirten Başkan Özdoğan, belediyenin başarısının güçlü bir ekip ruhuyla mümkün olduğunu vurguladı.

İftar programında yaptığı konuşmada Başkan Özdoğan, "Yüzlerin güldüğü, gönüllerin buluştuğu bir Ramazan akşamında, bizleri bir araya getiren Rabbimize hamdolsun. Bu akşam iftar sevincini belediye çalışanlarımız ve kıymetli aileleriyle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Hacılar’da gerçekleştirilen hizmetlerin ve projelerin arkasında büyük bir ekip çalışmasının bulunduğunu dile getiren Başkan Özdoğan, "Yüzakı hizmetlerimizin, gece gündüz demeden devam eden çalışmalarımızın ve halkımızın memnuniyetle karşıladığı projelerimizin arkasında kocaman bir ekip var. Hepinizin emeği, alın teri ve gayreti bizim için çok kıymetli. Hep birlikte, ilçemizi daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Biz büyük bir aileyiz" diyen Başkan Özdoğan, tüm belediye çalışanlarına ve ailelerine teşekkür ederek, Ramazan ayının bereket, sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

İftar programı, samimi sohbetler ve birlik beraberlik duygularının paylaşıldığı bir ortamda sona erdi.