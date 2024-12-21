Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2024 yılı boyunca Hacılar Belediyesi olarak toplam 240 nikâh kıydıklarını belirterek, aile kurumunun toplumun temel taşı olduğunu vurguladı. Başkan Özdoğan, “Vatandaşlarımızın en özel anlarında yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz. Ailelerin temellerinin atıldığı bu anlamlı törenlerde, onlara eşlik etmek bizim için büyük bir mutluluk kaynağı” dedi.

Başkan Özdoğan, nikâh işlemlerini kolaylaştırmak ve törenleri anlamlı kılmak için her türlü desteği sağladıklarını belirterek, “Vatandaşlarımızın taleplerine en iyi şekilde yanıt verebilmek için nikâh hizmetlerimizi sürekli geliştirmeye devam ediyoruz. Amacımız, çiftlerimizin hayatlarına unutulmaz bir başlangıç yapmalarını sağlamak” ifadelerini kullandı.

"Aile, toplumumuzun temel yapı taşıdır"

Kıyılan yüzlerce nikâh ile Hacılar’da sosyal hayatın canlılığını gözler önüne serdiklerini belirten Başkan Özdoğan, “Aile, toplumumuzun en temel yapı taşıdır. Hacılar’da aile kurumunun güçlenmesine katkı sağlamak, bizim için büyük bir sorumluluk ve mutluluk kaynağı. Yeni evlenen çiftlerimizle birlikte daha güçlü bir geleceğe yürüyoruz. Mutlulukların ilk adımlarına tanıklık etmek bizim için bir onurdur. Yeni çiftlerimizin sayısının önümüzdeki yıllarda artmasını temenni ediyor, tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.