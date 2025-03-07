Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Başkan Özdoğan, kadınların topluma katkılarına ve fedakârlıklarına vurgu yaparak, "Kadınlarımız, aile kurumunun temel taşı, toplumsal hayatın en güçlü yapı taşlarıdır. Annelerimiz, eşlerimiz, kardeşlerimiz, hayatın her alanında büyük fedakârlıklarla varlık göstermektedirler. Onların emeği ve özverisi, milletimizin ve geleceğimizin teminatıdır" dedi.

Başkan Özdoğan, kadınların sadece aile içinde değil, toplumun her alanında büyük sorumluluk üstlendiğini belirterek, "Eğitimden sağlığa, sanattan bilime, ekonomiden siyasete kadar her alanda kadınlarımızın başarılarına şahit oluyoruz. Onların güçlü varlığı, ülkemizi daha ileriye taşımaktadır. Bu vesileyle, özellikle annelerimizi, evlatlarını vatan uğruna yetiştiren fedakâr kadınlarımızı ve ülkemiz için çalışan, üreten tüm kadınlarımızı yürekten selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan, Kadınlar Günü’nün, kadınların haklarına, emeklerine ve toplumdaki yerlerine dair farkındalığın artmasına vesile olması gerektiğini belirterek, "Tarihin her döneminde, kadınlarımız büyük fedakârlıklarla mücadele vermiş, vatan için canını ortaya koymaktan çekinmemiştir. Kurtuluş Savaşı’ndan günümüze kadar Nene Hatun’dan Şerife Bacı’ya, 15 Temmuz’un kahraman kadınlarına kadar nice güçlü kadınımız, cesaret ve azimleriyle bizlere örnek olmuştur. Onların mücadelesi, bizlere ilham vermeye devam ediyor" dedi.

"Kadına saygı, topluma saygıdır" diyen Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi olarak kadınların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelere her zaman destek verdiklerini ifade ederek, "Eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Onların emeğini ve azmini desteklemek hepimizin görevidir" şeklinde konuştu.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Başkan Özdoğan, "Hayatın her alanında varlık gösteren, sevgileri ve emekleriyle dünyayı daha güzel hale getiren tüm kadınlarımızı saygıyla selamlıyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi.