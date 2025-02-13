Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile Hacılar’da bir dizi ziyaret gerçekleştirerek, devam eden projeleri yerinde inceledi. TOKİ kentsel dönüşüm konutlarının Ağustos ayında teslim edileceğini özellikle belirten Başkan Özdoğan, Hacılar’daki yatırımların hız kesmeden sürdüğünü vurguladı.

Başkan Özdoğan ve İl Başkanı Okandan ile beraberindeki heyetin ilk durağı, TOKİ kentsel dönüşüm konutları şantiyesi oldu. Burada yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Özdoğan, konutların tamamlanma aşamasına geldiğini ifade ederek, "547 konutluk TOKİ projemizde sona yaklaşıyoruz. Altyapı ve çevre düzenlemeleri tamamlandığında, Ağustos ayında konutlarımızı hak sahiplerine teslim edeceğiz. İlçemizde güvenli ve modern yaşam alanları oluşturmak adına çalışmalarımız devam edecek" dedi.

TOKİ şantiyesi ziyaretinin ardından heyet, Hacılar’da vatandaşlara doğrudan hizmet sunan çeşitli merkezleri gezdi. Hacılar Aile Danışma Merkezi (ADEM), Hacılar Kadın Kooperatifi (HEKKOP), Halit Özkaya Kütüphanesi ve Hacılar Sanayi Sitesi ziyaret edildi ve yapılan çalışmalar yerinde incelendi.

ADEM’de yapılan ziyarette, kadınlara yönelik verilen rehberlik ve danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi alan Başkan Özdoğan, "Aile yapısını güçlendirmek, kadınlarımızın sosyal hayata katılımını artırmak adına merkezimizde çeşitli eğitimler ve rehberlik hizmetleri sunuluyor. Burada yapılan çalışmalar ilçemizin sosyal yapısını destekleyen önemli adımlardan biridir" dedi.

HEKKOP (Hacılar Kadın Kooperatifi) ziyareti sırasında Başkan Özdoğan, kadın girişimcilerle bir araya gelerek yapılan çalışmaları inceledi. Kadın emeğinin ekonomik değere dönüştürülmesini önemsediklerini ifade eden Başkan Özdoğan, "Kadınlarımızın üretim sürecine aktif olarak katılmasını destekliyoruz. HEKKOP, bu anlamda önemli bir merkez haline geldi ve biz de her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ziyaretler kapsamında Hacılar Sanayi Sitesi de gezilerek sanayi esnafıyla bir araya gelindi. Başkan Özdoğan, sanayi esnafının Hacılar’a kattığı değeri vurgulayarak, "Hacılar, sanayisiyle de büyüyen bir ilçe. Üretimin ve istihdamın artırılması için sanayicilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yerel yönetim olarak her zaman esnafımızın ve üreticimizin destekçisiyiz" dedi.

Başkan Özdoğan ve İl Başkanı Okandan ile beraberindeki heyet, Hacılar’da vatandaşlarla da bir araya gelerek onların taleplerini dinledi. Başkan Özdoğan, ilçe halkının refahı için projelerin aralıksız devam edeceğini belirterek, "İlçemizin her alanında yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Halkımızla birlikte istişare ederek, en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.