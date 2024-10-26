Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Hacılar Belediyesi ve Hacılar Kaymakamlığı tarafından organize edilen Cumhuriyet Yürüyüşü etkinliğinde doğa harikası Ortaseki Ormanları’nda sporcularla bir araya geldi.

Doğaseverlerin gözde alanlarından biri olan Ortaseki Ormanları’nda her geçen gün bir yeni etkinlik yapılarak doğaseverler ve turizm severler tarafından bölge ilgi çekmeye devam ediyor. Hacılar Belediyesi ve Hacılar Kaymakamlığı olarak düzenlenen ve Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın katılımı ile yapılan ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ etkinliğine çok sayıda sporcu ve aile katıldı. Başkan Özdoğan, bölgenin dört mevsim sunduğu eşsiz güzelliklere vurgu yaparak; "Ortaseki, sonbahar ve yaz aylarında farklı bir doğa deneyimi sunan özel bir alan. Hacılar Belediyesi olarak bu doğal güzelliği tanıtmak ve daha geniş kitlelerle paylaşmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz” dedi. Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünde yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşen yürüyüşle ilgili konuşan Başkan Özdoğan; "Bugün Ortaseki Ormanları’nda Cumhuriyetimizin yıl dönümünü kutlamak amacıyla Hacılar Belediyesi, HADAK, ERVA Spor Okulları ve diğer spor kulüplerimizle birlikte anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdik. Organizasyona destek veren kaymakamlığımıza, spor kulüplerimize ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sağlık ve sıhhat için bu gibi alanlarda yürüyüş yapmayı tavsiye ediyorum. Cumhuriyetimizi daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet coşkusunun doğayla buluştuğu bu etkinlikte, Başkan Özdoğan ve sporcular, Ortaseki Ormanları’nın güzelliklerini keşfederek keyifli bir spor faaliyeti gerçekleştirdi.