Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; karne gününde ilçede yaşayan öğrencilerin mutluluğunu paylaşarak, onların heyecanlarına ortak oldu.

Başkan Özdoğan, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu ile Ali Atay Şaşoğlu Ortaokulu’nda düzenlenen karne törenine katılarak, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı birinci yarıyılında başarı gösteren öğrencilere karnelerini teslim etti. Gençlerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerinin de son derece önemli olduğunu vurgulayan Başkan Özdoğan; "Bugün ilçemizde, Türkiye genelinde olduğu gibi yarıyıl tatilinin başlangıç günü. Tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum. Eğitim camiasının her bir ferdine emekleri için şükranlarımı sunuyorum. Sevgili çocuklarımız tatilde gönüllerince dinlenirken, eğlenceli ve kültürel faaliyetlerle kendilerini geliştirsinler" diye konuştu. Başkan Özdoğan; Hacılar Belediyesi olarak yarıyıl tatili boyunca çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini açıkladı. Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde ’Sinema Günleri’ etkinliğinin başlayacağını duyuran Başkan Özdoğan, “Her pazartesi ve cuma günü birbirinden güzel filmleri çocuklarımızla buluşturacağız. Ayrıca, çarşamba ve cuma günleri sirk ve tiyatro gösterileri düzenleyeceğiz. Çocuklarımızın hem dinlenmesi hem eğlenmesi hem de kültürel etkinliklerden faydalanması için onları bu programlara davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Özdoğan, konuşmasının devamında; “Gençlerimizin kültürel etkinliklerde yer almasını çok önemsiyoruz. Ayrıca, tatilde büyüklerini ihmal etmesinler, annelerini ve babalarını üzmesinler. Teknolojiyi faydalı bir şekilde kullansınlar ama ekranlara bağımlı kalmasınlar. Sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir tatil diliyorum” ifadelerine yer verdi. Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu ise öğrencilere başarı dileklerini ileterek, ailelere ve öğretmenlere eğitim süreçlerine verdikleri katkılar için teşekkür etti.

Karne töreni, öğrencilere karnelerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Başkan Özdoğan’ın sürpriz olarak duyurduğu sinema, sirk ve tiyatro etkinlikleri öğrenciler arasında büyük bir heyecan oluştururken, çocuklar bu jest karşısında mutluluklarını dile getirdi. Öğrenciler, Hacılar Belediyesi’nin yarıyıl tatiline yönelik hazırladığı etkinlik programını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.