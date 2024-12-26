Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; İstiklal Marşı’mızın yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 88’inci yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Bilal Özdoğan mesajında, Mehmet Akif Ersoy’un aziz milletimizin bağımsızlık ve mücadele ruhunu en güçlü şekilde yansıttığını ifade etti. Başkan Özdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi; "Milli ve manevi değerlerine, davasına bağlılığıyla yaşadığı döneme damga vuran Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy; yalnızca bir destan yazmamış, bu milletin atan nabzı, haykıran iradesi, meydan okuyan nefesi olmuştur. Onun dizelerinde dile gelen inanç, iman ve cesaret, milletimizin kararlılığını ve bağımsızlık sevdasını en güçlü şekilde ifade etmektedir.”

Başkan Özdoğan; Mehmet Akif Ersoy’un yalnızca bir şair değil, aynı zamanda bir dava ve mücadele insanı olduğuna dikkat çekerek, “Aziz milletimizin gönlünde yatan bağımsızlık sevdasını harekete geçiren, birlik ve beraberliğimizi muhafaza eden, vatan ve bayrak sevgisini mücadeleci bir ruhla tasvir eden Mehmet Akif Ersoy’u ve eserlerini anlamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin öncelikli görevleri arasında olmalıdır” dedi. Başkan Özdoğan, Mehmet Akif Ersoy’un eserleri ve fikirleriyle Milli Mücadele’nin sembollerinden biri olduğunu vurgulayarak, milletimizin onu her zaman büyük bir saygı ve minnetle hatırlayacağını belirtti. Başkan Özdoğan mesajını şu sözlerle tamamladı;

“Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve bu cennet vatan uğruna canlarını feda eden Milli Mücadele’mizin şanlı kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum.”