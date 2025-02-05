Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede etkili olan kar yağışının sevincini paylaşarak, karın doğa ve tarım için büyük bir nimet olduğunu vurguladı. Başkan Özdoğan, "Kar rahmettir, kar berekettir, kar sağlıktır. Çok şükür kar yağdı, barajlarımız dolacak, yer altı su kaynaklarımız beslenecek, yeşil alanlarımız canlanacak ve tarım ürünlerimiz daha verimli hale gelecek" dedi.

Kar yağışının özellikle su kaynaklarının korunması, tarımsal üretimin artması ve doğanın dengesinin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Özdoğan, "Bu yıl bol yağış almayı temenni ediyoruz. Kar, sadece Hacılar’ımızın değil, tüm ülkemizin su ihtiyacı için hayati öneme sahiptir. Yağışlar sayesinde hem barajlarımız dolacak hem de yer altı su seviyeleri yükselecek. Ayrıca, tarımsal üretimde kalite artacak ve yeşil alanlarımız daha canlı hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Hacılar Belediyesi olarak, kar yağışının ardından ilçede yolların açık tutulması ve vatandaşların günlük yaşamlarını sorunsuz sürdürebilmesi için ekiplerin sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Başkan Özdoğan, "Fen İşleri Müdürlüğümüz, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızın güvenli ulaşım sağlaması ve günlük yaşamlarının aksamaması için ekiplerimiz sahada 7/24 görev yapıyor" dedi.

Başkan Özdoğan, kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma riskine karşı da gerekli önlemlerin alındığını ifade ederek, "Belediye olarak hem ilçe merkezinde hem de mahallelerimizde yolların açık olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için ekiplerimiz hazır bekliyor" diye konuştu.

Kar yağışının doğal yaşam üzerindeki olumlu etkilerine de değinen Başkan Özdoğan, "Kar yağışı, toprak için bir koruma kalkanı görevi görerek tarımsal üretime büyük katkı sağlar. Bu yağışlar sayesinde meyvecilik ve tahıl üretimi daha verimli hale gelecek. Ayrıca, havadaki zararlı partikülleri temizleyerek daha sağlıklı bir atmosfer oluşmasına yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.

Son olarak, vatandaşların karın tadını çıkarmasını ve doğanın bu güzelliğinden faydalanmasını temenni eden Başkan Özdoğan, "Karın bereketini hep birlikte yaşamak ve doğaya sahip çıkmak için bilinçli hareket etmeliyiz. İnşallah bu yağışlar ilçemize ve ülkemize bolluk ve bereket getirir" ifadelerini kullandı.