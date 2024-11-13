Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede gerçekleştirilen asfalt çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 2024 yılı yaz sezonu boyunca Hacılar genelinde 10 bin tonun üzerinde sıcak asfalt serimi gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Özdoğan, ilçenin kışa hazırlık kapsamında önemli bir altyapı aşamasını tamamladığını ifade etti.

"Kışa hazırlık çalışmalarımız tamamlandı"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede kış hazırlıkları çerçevesinde asfalt serim çalışmalarının titizlikle sürdüğünü vurgulayarak, "Bu yıl itibariyle ilçemizde 10 bin tonun üzerinde sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Farklı bölgelerde yapılan asfalt serim çalışmalarımız, vatandaşlarımızın kış mevsiminde rahat ve güvenli bir ulaşım sağlamasına katkı sunacak" dedi.

Gerçekleştirilen asfalt çalışmalarının, hem ulaşımda konfor sağladığını, hem de doğalgaz gibi hizmetlerin getirdiği rahatlığın altyapı ile desteklendiğini belirten Başkan Özdoğan, “Vatandaşlarımızın asfaltın ve doğalgazın getirdiği konforu yaşaması bizleri mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Başkan Özdoğan, çalışmaların gerçekleştirilmesinde Hacılar Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’nin de destek sunduğunu ifade ederek, "Bu çalışmalarda emeği geçen tüm belediye ekiplerimize ve katkı sağlayan Büyükşehir Belediye ekiplerine teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Hacılar modern ve konforlu yaşam alanlarına kavuşuyor"

Asfalt serim çalışmalarının ilçeye sağladığı ulaşım konforunun altını çizen Başkan Özdoğan, “Bölgemizde ulaşım ve yaşam standartları açısından modern bir konfor sağlandı. İlçemize hayırlı olsun” diyerek sözlerini tamamladı.