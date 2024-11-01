Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, doğaseverler ve fotoğrafçıların gözde mekanı olan Hürmetçi Sazlığı’na yeni bir tesis kazandırdıklarını duyurdu.

Başkan Özdoğan, doğal güzellikleriyle meşhur olan alanda, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve modern imkanlara sahip Hürmetçi Ziyaretçi Merkezi’nin yapımını tamamladıklarını açıkladı.

Başkan Özdoğan, Hürmetçi Sazlığı’na kazandırılan tesisin doğanın kalbinde konforlu bir mola noktası olacağını ifade ederek, "Ziyaretçi Merkezi’miz, buraya gelen doğaseverlerin dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak, onlara rahat bir deneyim sunacak. Hürmetçi Sazlığı artık daha fazla hizmet ve imkanla yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak" diye konuştu. Başkan Özdoğan, merkezin özellikle doğa tutkunları ve macera arayanlar için cazip bir durak haline geleceğini vurguladı.

"Doğanın Kalbinde Konforlu Bir Mola Noktası"

Hürmetçi Ziyaretçi Merkezi’nin yaklaşık 400 metrekarelik bir alana sahip olduğunu belirten Başkan Özdoğan, "Merkezimizde toplantı salonu, muhtarlık binası, mescit ve lavabolar yer alıyor. Doğanın güzelliklerini görmeye gelen, fotoğraf çeken, alışveriş yapan ya da dinlenmek isteyen tüm misafirlerimiz burada çayını, kahvesini içip rahat bir nefes alabilecek" şeklinde konuştu.

Yeni tesisin Hürmetçi Mahallesi’ne kazandırılmasıyla birlikte bölgeye yönelik turizm potansiyelinin daha da artacağını belirten Başkan Özdoğan, "Hürmetçi Sazlığı Ziyaretçi Merkezi’nin hem ilçemize hem de ilimize hayırlı olmasını diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.