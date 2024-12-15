Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Erciyes Dağı Hacılar Kapı Tesisleri’nde yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan HADAK Kayak Takımı sporcularını ziyaret etti. Başkan Özdoğan, sporcularla bir araya gelerek sezon hazırlıkları hakkında bilgi aldı ve başarılar diledi.

Hacılar Arama Kurtarma Havacılık Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü’nün (HADAK) kış sporlarındaki başarılarına dikkat çeken Başkan Özdoğan; "Bu sezonu geçen hafta itibarıyla açmış bulunuyoruz. Kulübümüzün değerli hocalarının liderliğinde 10-16 yaş grubunda toplam 50 sporcumuz hem dağ kayağı hem de Alp disiplini branşlarında büyük bir özveriyle çalışıyor. Geçen sezon sporcularımız dağ kayağında dünya üçüncülüğü gibi önemli bir derece elde ederken, Alp disiplininde Türkiye genelinde 4 ayrı kategoride şampiyonluk derecelerine imza attılar. Bu yıl da aynı gayretle çalışarak yeni şampiyonluklar ve başarılar bekliyoruz" diye konuştu. Başkan Özdoğan, Hacılar’ın spor alanındaki başarılarının gurur verici olduğunu belirterek; "Bizim temel hedefimiz; kulübümüzü, ilimizi ve ülkemizi onurla temsil edecek genç sporcular yetiştirmek. HADAK hem bedensel hem de manevi anlamda gençlerimizin gelişimine büyük katkı sağlıyor. Biz de yerel yönetim olarak her zaman sporcularımızın ve kulübümüzün yanındayız. Hacılar, sadece kış sporlarında değil salon sporları ve diğer branşlarda da önemli başarılara imza atan bir ilçe. Bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Sporculara başarılı ve sağlıklı bir sezon temennisinde bulunan Başkan Özdoğan; "Sizlerin azmi ve çalışkanlığı ile daha büyük başarılar elde edeceğimize inancım tam. Emeği geçen tüm hocalarımıza, sporcularımıza ve destek veren gönüldaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu sezon da bizleri gururlandıracak başarılara imza atacaksınız" dedi.

Ziyaret, Başkan Özdoğan’ın HADAK sporcuları ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.