Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Akyazı Mahallesi’nde yürütülen 3 kilometrelik yol çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Özdoğan, toplamda 3 bin ton sıcak asfaltın kullanıldığı çalışmanın tamamlanmasıyla bölgeye önemli bir ulaşım kolaylığı sağlanacağını söyledi.

Altyapı projelerinin tamamlanmasının ardından yollara asfalt sermeye hız verdiklerini söyleyen Başkan Özdoğan, çalışmaların sürdüğü Seyranlı Caddesi’nde yaptığı açıklamada, "Her adımda geleceğe yürüyor, her çalışmada Hacılarımıza değer katıyoruz. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından başladığımız asfalt serim sürecimizi bitirdik. Bu yolun tamamlanmasıyla birlikte şehir merkezine, Yukarı Mahalle, Beğendik Mahallesi ve Yediağaç Mahallesi’ne ulaşımlarda büyük bir kolaylık sağladık" diye konuştu.

Vatandaş ile hasbıhâl, çalışanlara ikram

Başkan Özdoğan, yapılaşmanın hızla arttığı Hasan Dağı bölgesindeki çalışmalara da dikkat çekerek, altyapı ve asfalt çalışmalarının bölgeye sağladığı katkının önemini vurgulayarak, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Seyranlı Caddesi’nde yaklaşık 3 kilometrelik bir alanı kapsayan çalışmamızda 3 bin tonun üzerinde sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Bu bölge, Akyazı Mahallesi’nden Melikgazi Eğribucak Mahallesi üzerinden şehir merkezine inişlerde, Yukarı Mahalle, Yediağaç ve Beğendik bağlantılarında stratejik bir öneme sahip. Vatandaşlarımıza geniş, konforlu yollar sunmuş olduk."

Başkan Özdoğan, yaptığı inceleme sırasında yol çalışmalarını yürüten ekiplere tatlı ikramında bulundu. Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Özdoğan, ilçe sakinlerini dinleyerek çalışmaların her zaman halkın ihtiyaçları doğrultusunda planlandığını ifade etti.