Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Halit Özkaya Kütüphanesi’nde gençlere yönelik başlatılan takviye kursları ve sınav hazırlık programlarıyla, eğitim alanında önemli bir adım attıklarını söyledi. Başkan Özdoğan; "Amacımız, buradan dünyanın sayılı üniversitelerine öğrenci yetiştirmek ve gençlerimizin eğitim yolculuğunda en güçlü destekçileri olmak” dedi.

Halit Özkaya Kütüphanesi’nde, Diyanet Hacılar Gençlik Koordinatörlüğü iş birliğiyle düzenlenen takviye kurslarına 90 ortaokul öğrencisi katılırken, lise 11. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik rehberlik ve sınava hazırlık programlarında ise 80 öğrenciye destek sağlanıyor. Başkan Özdoğan, verilen kursların ayrıntılarını şu şekilde paylaştı;

“Mustafa Güven hocamızın rehberliğinde gönüllü öğretmenlerimiz, ortaokul son sınıf öğrencilerimiz ve 5, 6, 7. sınıflar için Türkçe, matematik, fen bilgisi ve İngilizce derslerinde eğitim veriyor. Lise öğrencileri ve mezunlarımız için ise rehberlik hizmetleri ve düzenli deneme sınavlarıyla sınav hazırlık süreçlerine destek sağlıyoruz. Bu süreçte öğrencilerimiz hem konu anlatımlarından hem de sınav deneyimlerinden faydalanarak kendilerini daha iyi hazırlama imkanı buluyor.”

Halit Özkaya Kütüphanesi’nin sadece bir eğitim alanı değil, aynı zamanda sosyal merkez olarak da vatandaşlara hizmet verdiğini belirten Başkan Özdoğan; “Kütüphanemiz, yaklaşık 1.300 metrekarelik bir alanda modern ve konforlu çalışma alanları sunuyor. Öğrencilerimiz burada bireysel veya grup çalışmaları yapabilir. Ders aralarında ise 15 Temmuz Şehitler Parkımız ve Kadın Gençlik Merkezimiz gibi sosyal alanlardan faydalanabilirler. Burada bir yandan akademik başarıya odaklanırken bir yandan da sosyal bir ortamda vakit geçirme imkanı sunuyoruz. Bu kütüphaneyi ilçemize kazandıran Özkaya ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Hacılar Diyanet Gençlik Koordinatörü Mustafa Güven ve gönüllü öğretmenler, Başkan Özdoğan’ı makamında ziyaret ederek eğitim projelerine verdiği destek için teşekkür etti. Ziyarette, kursların başarısı ve gençlere sağlanan imkanların önemine dikkat çekilirken, Başkan Özdoğan; "Gençlerin eğitimi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İlçemizde böylesine değerli bir iş birliğinin olması hepimiz için gurur verici. Bu gayretli çalışmalarla geleceğin başarılı bireylerini yetiştireceğimize inancım tamdır" dedi.

Başkan Özdoğan, eğitimin toplumun temel yapı taşı olduğunu ifade ederek; "Gençlerimiz için böyle bir imkanı oluşturmak bizim sorumluluğumuz. Buradan yetişen kıymetli öğrencilerimiz vatanımıza ve milletimize önemli katkılar sunacaktır. Kurslarda ve sınav hazırlık süreçlerinde emeği geçen tüm gönüllü hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.