Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Şubat ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, ilçede yürütülen çalışmalar ve yaklaşan Ramazan ayı için yapılan hazırlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Özdoğan; "Hacılarımızı bahar aylarına hazırlıyoruz. Merkez mahallelerimizden dış mahallelere kadar tüm bölgelerimizde çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Aynı zamanda Ramazan ayı öncesinde de mahallelerimizi gözden geçirerek gerekli düzenlemeleri yapacağız" dedi.

Hacılar Belediyesi ekiplerinin ilçenin dört bir yanında çalışmalarına devam ettiğini belirten Başkan Bilal Özdoğan; "Ramazan ayının huzur ve bereketini en iyi şekilde yaşayabilmek adına hazırlıklarımızı şimdiden başlatıyoruz. İlçemizin her köşesinde temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarımızı yaparak Hacılar’ı Ramazan’a en güzel şekilde hazırlayacağız" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının ‘Aile Yılı’ olarak ilan edilmesi dolayısıyla Hacılar Belediyesi olarak özel programlar düzenleyeceklerini söyleyen Başkan Özdoğan; "Aile, toplumun temel taşıdır ve bizler de bu bilinçle hareket ederek aile değerlerini güçlendirecek etkinlikler planlıyoruz. Daha önce de aile yapısına yönelik çeşitli projeler hayata geçirdik, ancak bu yıl etkinliklerimizi daha da artırarak toplumumuza katkı sağlamayı sürdüreceğiz" dedi. Meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Özdoğan, "Meclisimiz her zaman ilçemizin gelişimi için birlik ve beraberlik içinde hareket etti. Burada hiçbir ayrım yapmaksızın, ilçemizin geleceğine katkı sağlayacak kararlar alıyoruz. Hep birlikte Hacılar’ı daha iyi bir noktaya taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Hacılar Belediye Meclisi toplantısında gündemde yer alan 8 madde oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı. Başkan Özdoğan, alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olmasını temenni etti ve Hacılar’a katkı sağlayacak projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.