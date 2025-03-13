Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Hacılar Genç Sanayici ve İşadamları Derneği (HAGİAD) tarafından düzenlenen iftar programında iş dünyası ve Kayseri protokolü bir araya geldi.

Başkan Özdoğan, programda yaptığı konuşmada, Hacılar’da hayata geçirilen ve önümüzdeki süreçte planlanan yatırımlara dikkat çekerek; "Önümüzdeki 4 yıl içinde sadece 130 dönümlük alanda gerçekleştireceğimiz kentsel dönüşümle ilçemize 4 milyar liralık yatırım kazandıracağız. Bunun yanında birçok projeyi daha hayata geçireceğiz" dedi. Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen iftar programına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, Hacılar’ın gelişiminde Başkan Bilal Özdoğan’ın büyük emeği olduğunu belirterek, "Başkanımız ilçemizi gerçek anlamda modernleştirmeye çalışıyor. Yolları, yeşil alanları, sosyal projeleriyle Hacılar’a değer katıyor. Özellikle tiyatro gibi kültürel faaliyetleri ilçeye kazandırarak büyük bir eksikliği giderdi. Kendisine Hacılar iş dünyası olarak minnettarız ve her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı. Hacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın 1971 yılından bu yana aktif olarak hizmet verdiğini belirten Vakıf Başkanı Şükrü Baktır ise "Vakfımızın temel amacı öğrenci bursları sağlamak. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 1.100 öğrenciye her ay 2.000 TL burs veriyoruz. Eğitime destek olmaya devam edeceğiz" dedi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, konuşmasında ilçede gerçekleştirilen projelere ve gelecek dönem hedeflerine değindi;

"2019-2024 yılları arasında ilçemize toplam 1 milyar 100 milyon liralık yatırımı hayırseverlerimiz, devletimiz, büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyesi olarak kazandırdık. Göreve geldiğimiz yeni dönemde ise henüz 11 ayda 2,5 milyar liralık yatırımı ilçemize kazandırdık. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde sadece Aşağı Mahalle’deki 130 dönümlük alanda yapacağımız kentsel dönüşüm projesinin yatırım değeri 4 milyar lira olacak. Biz bugüne kadar ilçemiz için ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya devam edeceğiz."

Başkan Özdoğan, Hacılar’ın gelişiminde iş dünyasının desteğinin önemli olduğunu belirterek, "Siz değerli iş insanlarımızla her zaman el ele, gönül gönüle çalışıyoruz. İlçemizi daha ileriye taşımak için birlikte hareket etmeye devam edeceğiz" dedi. Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, ilçede yapılan çalışmaların sanayiciler ve hayırseverlerin destekleriyle daha da büyüdüğünü vurgulayarak, "Sanayicilerimiz, hayırseverlerimiz ve belediye başkanımızla birlikte oluşturduğumuz güçlü birliktelik ilçemizin gelişimine büyük katkı sağlıyor. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise yaptığı konuşmada, Hacılar’ın Kayseri için önemli bir konumda olduğunu belirterek, sözlerine şu şekilde devam etti;

"Hacılar’a her gelişimde burayı evim gibi hissediyorum. Çünkü Hacılar, Kayseri için, ülkemiz için gerektiğinde taşın altına elini değil, gövdesini koyan bir ilçe. Kaymakamımız ve belediye başkanımız el ele vererek ilçeye büyük katkılar sunuyor. Önümüzdeki süreçte Hacılar için çok daha büyük gelişmelere şahit olacağız."

Programın sonunda, HAGİAD Başkanı Fatih Erkan tarafından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e hediye, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’a ise teşekkür plaketi takdim edildi. Başkan Özdoğan, tüm katılımcılara teşekkür ederek, Hacılar için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.