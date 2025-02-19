Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar teşkilatı ve meclis üyeleriyle bir araya gelerek, ilçede yürütülen çalışmalar ve gelecek projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"AK Parti’mizin kuruluşundan bugüne hayallerimizi hedef, yolumuzu dava bilerek çalışan teşkilatımızla bir aradayız" diyen Başkan Özdoğan, toplantıda Hacılar’a kazandırılan yatırımları ve ilerleyen süreçte yapılacak projeleri ele aldıklarını açıkladı. Başkan Özdoğan, AK Parti Hacılar ilçe teşkilatı ve meclis üyeleriyle buluşmasında yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz üzere yola çıkarken 29 proje vadetmiştik. 2019’dan bu yana değerlendirdiğimizde bu sayıyı 44’e çıkardık. Yeni dönemde ise 25 başlıktan oluşan projelerimizin 10’unu tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Kentsel dönüşüm ve TOKİ projeleri hızla devam ediyor

Hacılar’ın büyüme sürecine vurgu yapan Başkan Özdoğan, ilçe nüfusunun 13 bin 270’e ulaştığını ve bu kapsamda konut ihtiyacını karşılamak için önemli adımlar attıklarını belirtti. Başkan Özdoğan, "Kentsel dönüşüm yolculuğumuzda şu ana kadar yaklaşık 1100 konutu ilçemize kazandırdık. 2024-2029 dönemi için de yeni alanlarda çalışmaları hızlandırıyoruz. TOKİ ile birlikte Hacılar’ı modern, güvenli ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hacılar’a dev yatırımlar

Göreve başlarken hükümet konağı ve belediye binası gibi projeleri planlarında olmamasına rağmen, Hacılar’a kazandırdıkları iki önemli kamu binasıyla büyük başarıya imza attıklarını belirten Başkan Özdoğan, "Belki de Türkiye’de bir ilk olan bu modeli hayata geçirerek, arsası belediyemizden, binası İçişleri Bakanlığımızdan olacak şekilde iki güzel kamu binasını ilçemize kazandırdık" dedi.

Hacılar’ın her geçen gün büyüyerek geliştiğini ifade eden Başkan Özdoğan, "Şehrimizin geleceği için çalışmaya, ilçemizi daha yaşanabilir hale getirmek için projeler üretmeye devam edeceğiz" diyerek, teşkilat mensuplarına destekleri için teşekkür etti.