Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; kar yağışının ardından ilçede ortaya çıkan kartpostallık manzaraları değerlendirerek, Hacılar’ın dört mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu vurguladı. Başkan Özdoğan, beyaza bürünen Hacılar’ın doğal güzellikleriyle sadece ilçe sakinlerini değil, farklı yerlerden gelen doğaseverleri de büyülediğini ifade etti.

Erciyes Dağı’nın eteklerinde bulunan Hacılar’da 2 gündür etkili olan kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan eşsiz manzaralara dikkat çeken Başkan Özdoğan; "İlçemiz, dört mevsim sunduğu doğal güzelliklerle bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Baharda yeşilin, yazın serin dağ havasının, sonbaharda yaprakların sarı tonlarının ve şimdi de kar yağışıyla beyaz örtünün oluşturduğu muhteşem bir tabloyu Hacılar’da bulmak mümkün" dedi. Başkan Özdoğan, kar yağışıyla birlikte ilçede doğaseverler için uygun bir alan oluştuğunu belirterek; "Ortaseki Ormanları, Bağlar Bölgesi ve Erciyes’in etekleri bu mevsimde adeta birer doğal stüdyo haline geliyor. Kar yağışının ardından oluşan kartpostallık görüntüler, Hacılar’ı ziyaret edenleri büyülüyor. Tüm vatandaşlarımızı bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kar yağışıyla birlikte belediye ekiplerinin de sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Başkan Özdoğan; "Hacılar Belediyesi olarak bir yandan karla mücadele çalışmaları yaparken, diğer yandan doğamızın güzelliklerini koruyup tanıtarak turizme katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Hacılar’ı daha yaşanabilir ve ilgi çekici bir yer haline getirmek için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi. Hacılar’da kar yağışıyla birlikte doğanın sunduğu eşsiz güzellikler, ilçe halkını ve ziyaretçileri büyülerken, Başkan Bilal Özdoğan’ın liderliğinde yapılan çalışmalar ilçeyi her geçen gün daha cazip bir hale getiriyor. Başkan Özdoğan, kış mevsiminin bu güzelliklerini tüm vatandaşlarla paylaşarak, ilçenin doğal ve kültürel mirasını tanıtmaya devam edeceklerini belirtti.