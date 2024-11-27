Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kariyer Günleri kapsamında üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Başkan Özdoğan, gençlere tecrübeleriyle, fikirleriyle ve cevaplarıyla ışık tuttu.

Başkan Bilal Özdoğan, Üniversiteli Aktif Gençlik Kulübü (ÜniAK) tarafından düzenlenen Kariyer Günleri programına katılarak, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileriyle buluştu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte, Başkan Özdoğan gençlere kariyer yolculuğundan ilham verici anekdotlar paylaşırken, geleceğe dair önemli tavsiyelerde bulundu.

"Gençlerle bir arada olmak en büyük keyfim"

Gençlerin enerjisinden ilham aldığını dile getiren Başkan Özdoğan, sohbet sırasında şu ifadeleri kullandı:

“Sizlerin yaş grubuyla bir arada olmak ve sohbet etmek benim için büyük bir keyif. Çünkü sizlerde enerji, vizyon ve ufuk var. Üniversite yıllarımda aldığım dersler, yaşadığım tecrübeler ve edindiğim bakış açısı hayatımın yönünü belirledi. Bu nedenle, bulunduğunuz dönemi en verimli şekilde değerlendirmenizi öneriyorum.”

Başkan Özdoğan, Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu ve mezuniyetinin ardından avukatlık ve siyasetle ilgilendiğini belirterek, 2014 yılında Hacılar Belediye Meclis Üyesi, ardından Başkan Yardımcısı ve 2019’da Belediye Başkanı olarak görev aldığını söyledi.

"Önyargıdan Uzak Durun"

Gençlere sosyal medyada dikkatli olmaları ve meslek yaşamlarında önyargıdan kaçınmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Özdoğan, şu uyarılarda bulundu:

“Avukat olun, hakim ya da savcı olun; ne iş yaparsanız yapın, işinizi en düzgün şekilde yapmaya gayret edin. Önyargıdan uzak durun. Sosyal medyada gördüğünüz her bilgiye inanmayın ve doğruluğunu araştırmadan paylaşımda bulunmayın. Bu, hem mesleki hem de sosyal hayatınız için çok önemli.”

Başkan Özdoğan, gençlerin bulundukları fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini ifade ederek, “Kayseri gibi öğrencisine değer veren bir şehirde eğitim alıyorsunuz. Burada yaşamak ve okumak büyük bir şans. Yolunuz açık olsun, başarılarınız daim olsun” dedi.

Etkinliğin sonunda gelen soruları yanıtlayan Başkan Bilal Özdoğan, öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunurken, kura ile belirlenen öğrencilere okul kitabı hediye etti. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.