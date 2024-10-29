Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede düzenlenen cumhuriyetin 101. yıldönümü kutlamalarına katıldı. Başkan Özdoğan; "Gençlerimize daha güçlü, daha gelişmiş bir miras bırakmak istiyoruz" dedi.

Hacılar’da Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi öğrencileri tarafından Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları düzenlendi. Coşkulu bir atmosferde gerçekleştirilen etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kutlamalara Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, ilçe protokolü, veliler, öğrenciler katıldı. Başkan Özdoğan, kutlamada yaptığı konuşmada, cumhuriyetin ülkemize kazandırdığı değerlere ve gençlere duyduğu güvene vurgu yaparak, "Cumhuriyetimiz 101 yaşında. Bu bayrağı kıymetli gençlerimize devredeceğiz ve cumhuriyetimiz inşallah ebediyen yaşayacak. İlçemizi bayraklarla donatarak bu coşkuyu hafta başından beri yaşıyoruz. Bayraklarımız, esnaflarımızın dükkanlarında ve pencerelerinde dalgalanıyor. Biz yerel yöneticiler olarak cumhuriyetimizi daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Özdoğan, cumhuriyetin kazanımlarını gelecek nesillere aktarmanın önemine değinerek; “Bizim görevimiz, bu ülkeyi daha güçlü yarınlara taşımaktır. Cumhuriyeti devrederken gençlerimize daha güçlü, daha gelişmiş bir miras bırakmak istiyoruz. Eğitimden spora, sanattan kültüre tüm alanlarda cumhuriyetimize layık işler yapacağız. Tek bir hedefimiz var, cumhuriyeti gençlerimizin omuzlarına daha büyük bir güçle bırakmak” diye konuştu.

Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu ise konuşmasında cumhuriyetin kattığı değerlere dikkat çekerek; "Bu topraklarda yaşayan herkes için anlamı büyük olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, milletimizin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin en somut örneğidir. Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bir ulusun yeniden doğuşunu simgeler. Eğitimden sağlığa, sanattan bilime kadar her alanda gelişimi amaçlayan cumhuriyetimizin bu hedeflerine ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kazanımlar kolay elde edilmemiştir, büyük fedakarlıklar ve mücadeleler sonucunda gelmiştir” şeklinde konuştu. Okul Müdürü Mustafa Topuz ise, cumhuriyetin önemine vurgu yaparak; "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin en mutlu günlerinden olan 29 Ekim’i kutluyoruz. Bu tarih, bağımsızlık ve milli egemenliğimizin sembolüdür. 101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mücadelesiyle elde edilen cumhuriyet, bizlere onurlu bir yaşam biçimi armağan etmiştir. Bu kazanımı gelecek yüzyıllara taşımak bizim en önemli görevimizdir” diye konuştu.

Program kapsamında Kur’an-ı Kerim tilaveti, şiirler, oratoryo ve bayrak gösterileri sergilendi. Cumhuriyet coşkusunun en yüksek seviyede yaşandığı etkinlik, katılımcıların bayrak gösterileri ile sona erdi.