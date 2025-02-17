Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; ilçe genelindeki esnafları ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi. Esnafla samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Özdoğan; "Hacılar’ımızın gelişiminde esnaflarımızın emeği büyük. Onların daha iyi şartlarda hizmet vermesi için yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretleri sırasında Hacılar ekonomisinin can damarı olan esnafların görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Özdoğan, belediye olarak esnaf dostu projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. İlçedeki ticari faaliyetlerin her geçen gün arttığını ve Hacılar’ın ekonomik anlamda büyüdüğünü vurgulayan Başkan Özdoğan; "Esnafımızın güçlü olması, ilçemizin güçlü olması demektir. Birlikte üretecek, birlikte büyüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Esnaf ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Özdoğan’a ilgi ve destekleri için teşekkür etti. Başkan Özdoğan, esnaf ziyaretlerine devam edeceklerini ve her fırsatta Hacılar sakinleriyle bir araya gelerek hizmetleri daha ileriye taşımak için çalışacaklarını söyledi.