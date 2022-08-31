Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Yediağaç Mahallesi Çiftlik Caddesi’nde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Özdoğan KASKİ ve KCETAŞ’ın çalışmalarını tamamlandıktan sonra bölge halkının modern bir yola sahip olacağını belirtti.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Yediağaç Mahallesi Çiftlik Caddesi’nde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Özdoğan KASKİ ve KCETAŞ’ın çalışmalarını tamamlandıktan sonra bölge halkının modern bir yola sahip olacağını belirtti.

Çiftlik Caddesi’nde KASKİ ve KCETAŞ ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Özdoğan, yapılan çalışmaların Hacılar ilçesine hayırlı olmasını diledi. Özdoğan, yaklaşık 1,5 kilometrelik yolda KASKİ’nin içme suyu şebekesini yenilediğini, elektrik şirketinin de elektrik hatlarını yer altına eş zamanlı olarak aldıklarını belirterek şöyle konuştu;

“Çiftlik Caddesi üzerinde haziran sonu itibarı ile başladığımız KASKİ’nin içme suyu hattının yenilenmesi çalışması devam ediyor. Buradaki çalışmalarımız yüzde 90 seviyesine geldi. Aynı zamanda KCETAŞ tarafından elektrik hatlarının yer altına alınması çalışması da eş zamanlı olarak devam etmekte. Çalışmalar tamamlandıktan sonra son derece modern bir yola kavuşmuş olacağız. Altyapı çalışmalarımız tamamlanmasıyla birlikte üst yapı çalışmalarımızı da hızla tamamlayacağız.”

Başkan Özdoğan doğalgaz çalışmasıyla ilgili vatandaşlara üst yapı çalışmalarına başlanılmadan abonelik bağlantıları için müracaatlarını yapmaları noktasında hassasiyet beklediklerini söyledi. Başkan Özdoğan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.