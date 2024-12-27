Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Hacılar Belediye İş Merkezi ve Hacılar Sanayi Sitesi’nde mülkiyeti belediyeye ait 75 adet dükkânın kiralama ihalesinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Başkan Özdoğan; “Kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilen ihalemizin hem hak kazananlar hem de belediyemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde belediye encümeni huzurunda gerçekleştirilen ihaleye ilçede faaliyet gösteren esnaflar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Özdoğan, ihalenin ardından yaptığı açıklamada, esnafın Hacılar’ın ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Başkan Özdoğan; "Güçlü yatırımlarla büyüyen, geleceği inşa eden projelerle güzelleşen Hacılar’ımıza yeni kaynaklar kazandırmayı sürdürüyoruz. Esnafımızla birlikte ilçemize değer katmaya devam ediyoruz. Bu güzel vatanı huzur içinde büyütmek ve Hacılar’ı bir huzur ilçesi olarak korumak için omuz omuza çalışıyoruz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyor, ilçemizin refahına katkı sağlayacak bu ihalenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Kapalı teklif usulüyle düzenlenen ihalede, Hacılar Belediyesi’ne ait 75 dükkân 2 yıllığına kiraya verildi. Başkan Özdoğan, esnafla işbirliğini önemsediklerini belirterek, “Esnaflarımızla birlikte bu dönemde de ilçemize değer katmaya devam edeceğiz. Sevgi ve saygının hâkim olduğu bu güzel ilçede birlikte çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede gerçekleştirilen bu tür ekonomik faaliyetlerin Hacılar’ı daha güçlü bir geleceğe taşıyacağını ve daha iyi hizmet sunmak için yeni projelere devam edeceklerini sözlerine ekledi.